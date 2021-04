Boeing rompe mala racha de dos años y supera en ventas a Airbus

(Bloomberg) -- Boeing Co. superó por primera vez a Airbus SE en ventas trimestrales desde principios de 2019, cuando el fabricante de aviones estadounidense entró en crisis debido a la puesta en tierra de su 737 Max después de dos accidentes fatales.

Los pedidos brutos en el primer trimestre totalizaron 282 aeronaves, de acuerdo con los datos de ventas publicados en el sitio web de Boeing el martes. La compañía obtuvo 76 nuevos pedidos, incluidas las cancelaciones y un ajuste contable para las transacciones en riesgo. El recuento de Airbus se redujo en 61 aviones después de una serie de cancelaciones en febrero por parte de Norwegian Air Shuttle ASA.

Ambos fabricantes están atravesando un periodo complicado, a medida que el progreso irregular contra la pandemia de coronavirus genera incertidumbre sobre cuándo se recuperará la industria de viajes. Sin embargo, las aerolíneas de bajo costo que buscan aprovechar la demanda reprimida de vacaciones se están preparando para ganar participación de mercado a medida que la crisis de salud disminuye, dijo el analista de Bloomberg Intelligence George Ferguson. Como ejemplo, señaló el histórico pedido el mes pasado de 100 aviones Max de Southwest Airlines Co.

“En todos los mercados del mundo sucederá lo mismo: los viajes de placer se abrirán camino”, dijo Ferguson antes de que Boeing publicara sus totales de ventas.

Buena racha

El optimismo generado sobre los viajes de placer ayudó a Airbus a mantener una racha ganadora en las entregas que se remonta a mediados de 2018, según Bloomberg Intelligence. Impulsada por las transferencias a compañías de bajo costo como Wizz Air Holdings Plc de Europa e IndiGo de India, Airbus entregó 125 aviones de pasajeros en el primer trimestre, en comparación con 77 de Boeing.

A fines del mes pasado, Boeing entregó sus dos primeros 787 Dreamliners desde octubre. Las entregas se detuvieron cuando la empresa con sede en Chicago inspeccionó las estructuras de fibra de carbono del modelo en busca de pequeños defectos de fabricación.

Boeing registró 196 pedidos en marzo, todos ellos para la familia de aviones 737. Pero el fabricante de aviones también registró 156 cancelaciones, en tanto que aerolíneas como United Airlines Holdings Inc. desecharon contratos antiguos para el Max y alcanzaron nuevos términos con descuento.

La cartera de pedidos del Boeing 777 se expandió a 263 en marzo después de que el fabricante de aviones incluyó 15 pedidos para el nuevo 777X que se había considerado en peligro. Un estándar contable de Estados Unidos requiere que la compañía elimine sus contratos pendientes que están en riesgo de cancelación, a pesar de estos aún no hayan sido cancelados.

