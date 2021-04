AMP.- Somalia.- EEUU adelanta que "revaluará" la relación con Somalia tras la extensión del mandato del presidente

30/01/2021 El presidente de Somlaia, Mohamed Abdullahi, 'Farmajo' POLITICA AFRICA SOMALIA LI MUZI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La UE se suma a las críticas y dice que "considerará medidas concretas" si no se retoma el diálogo



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos se ha mostrado "profundamente decepcionado" por la decisión del Gobierno de Somalia de aprobar un proyecto de ley que amplía los mandatos del presidente y el Parlamento por dos años, ya que es "vital" alcanzar un consenso para el proceso electoral, por lo ha adelantado que "revaluará las relaciones" bilaterales.



El Departamento de Estado ha indicado en un comunicado que este proyecto, ya ratificado por el presidente, Mohamed Abdulahi Mohamed, desembocará en un análisis del compromiso y la asistencia diplomática, y en una consideración de todas las herramientas disponibles, incluidas las sanciones y restricciones de visado, para "responder a los esfuerzos para socavar la paz y la estabilidad".



Así, ha reiterado que "no apoya las extensiones del mandato sin un amplio apoyo de los actores políticos de Somalia, ni apoya procesos electorales paralelos o parciales".



"Estas acciones generarían profundas divisiones, socavarían el proceso de federalismo y las reformas políticas que han estado en el centro del progreso del país y la asociación con la comunidad internacional, y desviarían la atención de la lucha contra Al Shabaab", ha precisado Washington.



Además, ha recalcado que la decisión "planteará grandes obstáculos al diálogo y minará la paz y la seguridad en Somalia", antes de agregar que, por otra parte, "retrasarán la celebración de las prometidas elecciones, esperadas por el pueblo somalí".



Frente a esto, han extendido una invitación al Gobierno Federal de Somalia y a los líderes de los estados federales a que reanuden las conversaciones "con urgencia" y acuerden un camino a seguir para resolver la crisis electoral.



Por último, han instado a todas las partes a que actúen "con la máxima moderación", continúen el diálogo y "eviten nuevas acciones unilaterales que incrementen las tensiones y socaven los procesos e instituciones democráticos de Somalia".



En esta misma línea se ha expresado el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, quien ha valorado que la "extensión 'de facto'" del mandato del presidente, conocido popularmente como 'Farmajo', "socava los esfuerzos de larga data, apoyados por la UE y la comunidad internacional, para reconstruir Somalia a través del consenso".



"La comunidad internacional, incluida la UE han expresado de forma reiterada y pública que bajo ninguna circunstancia se puede aceptar una extensión del mandato del Gobierno o un proceso parcial o paralelo relacionado con las elecciones, sin el acuerdo de las partes con el pacto electoral del 17 de septiembre", ha valorado.



Así, ha hecho hincapié en que "la UE cree que la aprobación y ratificación de esta resolución dividirá Somalia, impondrá retrasos adicionales y constituirá una grave amenaza para la paz y la estabilidad de Somalia y sus vecinos". "Ciertamente, no va en línea con los intereses de la población de Somalia", ha añadido.



Por ello, Borrell ha pedido "un retorno inmediato a las conversaciones para la celebración de elecciones, sin retrasos, a partir del acuerdo del 17 de septiembre". "En caso de que no ocurra, la UE considerará medidas concretas", ha advertido a través de su comunicado.



Los diputados afines al presidente somalí aprobaron el lunes prorrogar dos años el mandato de los propios diputados y también del mandatario, una iniciativa que cuestiona el proceso de mediación abierto para intentar resolver la crisis política en la que se encuentra sumido el país ante la falta de convocatoria de elecciones.



La decisión ha sido duramente criticada por parte de los candidatos opositores a la Presidencia y por los presidentes de las regiones de Jubalandia y Puntlandia, rivales de 'Farmajo'. Durante los últimos meses, le han acusado de "socavar" las conversaciones para evitar que se celebren elecciones "pacíficas".



La oposición ha pedido abordar la aplicación del acuerdo de septiembre sobre la formación del comité encargado de las elecciones --cuya composición actual rechazan--, aspectos relacionados con la seguridad del proceso, cambios en la cúpula del Ejército y la Policía y un compromiso de 'Farmajo' a limitar sus competencias, así como que se investigue la represión de las protestas del 19 de febrero, que se saldaron con diez muertos.