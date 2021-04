AMP.- Centroamérica.- Guatemala y Honduras niegan haber acordado con EEUU desplegar más tropas en la frontera

14/04/2021 Migrantes centroamericanos POLITICA EL UNIVERSAL / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Guatemala y el de Honduras han negado este martes haber llegado a un acuerdo con la Administración de Estados Unidos para desplegar más tropas en la frontera con el objetivo de frenar la migración.



Este lunes, el asistente especial de migración de la Administración de Joe Biden, Tyler Moran, aseguró que se había alcanzado un acuerdo tanto con Guatemala como con Honduras y México para que cada país enviara sus propias tropas.



Según Moran, la iniciativa buscaba "no solo evitar que los traficantes los contrabandistas y los carteles que se aprovechan de la niños en camino aquí, sino también para proteger a esos niños", en referencia al creciente número de menores no acompañados que han llegado al país.



No obstante, la Administración de Alejandro Giammattei ha negado dicho acuerdo, especificando que "no existe ningún documento firmado".



El escrito de Guatemala detalla que hay desplegados 1.500 efectivos de las fuerzas de seguridad, y que el anuncio de Estados Unidos haría referencia a estos, pero corresponden "al despliegue específico que Guatemala anunció ante la llegada de flujos masivos de personas con características migrantes en enero de este año".



Además, el país centroamericano vuelve a insistir en el compromiso del Gobierno de "fortalecer la seguridad en fronteras como una estrategia para hacer frente a las amenazas internacionales como el narcotráfico, la trata de personas y como una medida de prevención frente a la pandemia".



Por otro lado, el embajador de Honduras en Washington, Luis Suazo, también ha desmentido dicho acuerdo, señalado que el anuncio, que también fue confirmado por la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, es "incorrecto y no existe", según recoge el medio local 'El País'.



Suazo ha insistido en que "no hay acuerdos para militarizar las fronteras" y ha precisado que el Departamento de Estado emitirá una aclaración sobre el asunto.



Estados Unidos enfrenta una de las mayores olas de migración de los últimos años. La semana pasada, los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos revelaron que las detenciones en la frontera del país se dispararon en un 71 por ciento en marzo, con más de 172.000 detenciones a personas que intentaban cruzar.



Preocupa en especial la situación de los menores no acompañados, ya que fueron detenidos una cifra récord de 18.890 en marzo, por lo que la Administración Biden está trabajando con las naciones del istmo centroamericano para tratar de poner freno a la llegada de migrantes.