AMP.- Bulgaria.- Borisov renuncia como primer ministro de Bulgaria y nombra candidato a su exministro de Exteriores

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Bulgaria, Boiko Borisov, ha anunciado que no seguirá en el puesto y que su partido, el conservador GERB, propondrá al exministro de Asuntos Exteriores Daniel Mitov como candidato una vez el Parlamento se haya constituido el jueves con la composición surgida de las urnas en las elecciones del 4 de abril, en las que obtuvo casi el 26 por ciento de los votos.



Borisov, que acumula más de una década en el poder, aspiraba al que sería su cuarto mandato, pero ha explicado que no quiere dividir a la ciudadanía búlgara y que es momento de dejar paso a otra persona, también con "una orientación muy clara" en favor de la UE y la OTAN.



El GERB, que obtuvo el 26 por ciento de los votos y 75 escaños --de un total de 240--, debe teóricamente llevar las riendas de las conversaciones entre los distintos partidos para formar Gobierno, aunque las fuerzas de la oposición ya han avanzado que no apoyaran la designación de Borisov, al que acusan de tibieza en la lucha contra la corrupción, informa el portal 'The Sofia Globe'.



La oposición había solicitado en varias ocasiones la dimisión de Borisov, por presuntos escándalos de corrupción que también han sacado a la calle a miles de personas contra el Gobierno. De hecho, cinco de los seis partidos con representación parlamentaria se han opuesto a una coalición con el GERB.



Si la formación gobernante fracasa en su intento de formar gobierno, le llegaría el turno al segundo partido más votado, el populista Existe tal Gente, liderado por el presentador de televisión Stanislav Trifonov e impulsado precisamente por las últimas protestas sociales.



La incertidumbre política llega en un momento en que Bulgaria, el integrante más pobre de la Unión Europea, está comenzando a recuperarse de la pandemia del coronavirus, gracias en parte a los fondos de Bruselas que espera recibir en los próximos meses.