América insiste en la seguridad de las vacunas anticovid pese a los casos de trombos

Vista de una vacuna contra la covid-19 de Janssen, fabricada por Johnson & Johnson. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Redacción internacional, 14 abr (EFE).- Los Gobiernos de América siguen mostrando su confianza en el proceso de vacunación y mientras EE.UU. dio este miércoles un parte de tranquilidad al insistir en la seguridad de las vacunas anticovid a pesar de algunos casos de trombos en personas inoculadas con el biológico de Johnson&Johnson (J&J), Canadá anunció que seguirá aplicando el de AstraZeneca.

El coordinador de la respuesta contra la covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, expresó que el estudio de esos casos indica que el proceso de vacunación es serio y que eso debe brindar confianza en EE.UU. y en general en el mundo.

Esto después de que los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés) y la Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA, en inglés), organismo que prueba las vacunas contra la covid, recomendaron el martes al Gobierno estadounidense suspender la administración del fármaco de J&J por los casos de 6 mujeres de menos de 48 años que sufrieron un tipo raro de trombosis cerebral, de las cuales una murió y otra se encuentra en estado grave.

"Ofrecer a los estadounidenses los hechos que necesitan (saber) es central para construir la confianza en las vacunas", dijo Zients.

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo que los casos detectados en EE.UU. son similares a los encontrados en Europa tras las vacunaciones con AstraZeneca, donde tanto hombres como mujeres han presentado trombos, aunque han sido más frecuentes en ellas.

Walensky agregó que la recomendación de suspender las vacunaciones con el producto de J&J responde a tres causas: una de ellas es alertar a los proveedores sanitarios de que puede haber efectos adversos y que no traten esas trombosis cerebrales con heparina, un fármaco que se suele emplear para este tipo de coágulos.

Asimismo, otro motivo es porque puede haber más casos, por lo que las autoridades quieren que la gente esté al tanto para que informen de inmediato y acudan al médico si tienen síntomas, aunque la experta advirtió que esos casos son "extremadamente raros".

Sin embargo, la problemática sigue sin resolverse después de que un comité asesor de los CDC culminó este miércoles una reunión para estudiar el futuro de la vacuna de J&J sin atreverse a lanzar una recomendación ante la falta de datos, algo que podría tardar entre una semana y diez días.

CANADÁ SEGUIRÁ APLICANDO LA ASTRAZENECA

Canadá anunció hoy mismo que no suspenderá el uso de la vacuna de AstraZeneca con el argumento de que el riesgo de posibles trombos asociados con el medicamento es "muy bajo" y que en todo caso los beneficios son mayores que los riesgos.

La doctora Supriya Sharma, una de las directoras médicas del Ministerio de Sanidad de Canadá, señaló en una rueda de prensa que tras la revisión de los últimos datos, no han encontrado "ningún factor de riesgo específico, como edad o sexo", por lo que no recomiendan que se restrinja el uso de esta vacuna.

Sin embargo, Sharma añadió que el Ministerio de Sanidad considera que el caso conocido este martes de una mujer que desarrolló "un coágulo de sangre inusual con bajos niveles de plaquetas" está "posiblemente vinculado al uso de la vacuna" de AstraZeneca.

Sharma dijo que "los beneficios de la vacuna de AstraZeneca siguen superando los riesgos de contraer covid-19" y que el ministerio actualizó las advertencias asociadas con la administración de la vacuna "para que los canadienses puedan estar informados de los efectos secundarios".

Mientras que el Ministerio de Sanidad de Canadá no ha restringido el uso de la vacuna de AstraZeneca, el Comité Asesor Nacional de Inmunización de ese país (NACI, en inglés) recomendó suspenderlo hace algunas semanas para las personas menores de 55 años ante las informaciones sobre reacciones adversas procedentes de Europa.

SAO PAULO PIDE AL GOBIERNO ENVÍO URGENTE DE MATERIAL MÉDICO

Las inquietudes que generan las informaciones sobre algunos efectos de las vacunas se producen en medio del avance de la pandemia en el mundo y apenas unos meses después de que el inicio de los procesos de inoculación llevara a pensar a muchos que el virus sería por fin erradicado.

Por ejemplo, la situación en Brasil sigue siendo crítica y este miércoles el Gobierno de Sao Paulo urgió al Ministerio de Salud el envío de material médico en un plazo de 24 horas para intubar a pacientes graves, con el fin de evitar el colapso de sus hospitales porque las reservas se están agotando.

El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, dijo en una rueda de prensa que el Gobierno va a negociar con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la adquisición directa de material médico y sedantes para intubación, en medio de la escasez de medicamentos en buena parte del país durante la pandemia, que en las últimas semanas ha llegado a dejar más de 4.000 muertos por día en el país.

Argentina, a su vez, registró 25.157 positivos de covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que el número total de contagios se elevó a 2.604.157, mientras que hubo 368 nuevas muertes, la mayor cifra en lo que va de año, y los decesos totalizan 58.542.

Todo esto a medida de que el mundo está al borde de las 3 millones de muertes y a los 138 millones de contagios, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

América, con 58,5 millones de casos positivos, es la región más afectada, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), seguida por Europa, con 48,1 millones.

EE.UU. es el país más afectado con 31,4 millones de contagios y más de 564.000 muertos, seguido por India, que con 13,8 millones de casos y más de 172.000, y Brasil, que tiene 13,6 millones de casos y más de 360.000 muertos, de acuerdo a la universidad estadounidense.

Además, por regiones, América registra la tasa de fallecimientos más elevada del mundo con 137,4 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Europa son 108,1 por cada 100.000 habitantes, en ambos casos muy por encima del resto de zonas del planeta, según la OMS.