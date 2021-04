Aless Gibaja nos confiesa la buena relación con todas las Campos

19/11/2019 ALESS GIBAJA. MADRID, 14 (CHANCE) Aless Gibaja asegura que María Teresa Campos le ha enseñado a ser humilde en los sitios donde trabaja: "Ella me encanta, fui de las primeras personas que conocí, siempre me ha dado consejos de cómo entrar en un plató de cuidar a la gente, de saludar desde una persona que está trabajado en mantenimiento hasta el director, el cámara, a todo el mundo. Yo la quiero mucho, estoy súper feliz de que esté bien, que haya vuelto a la tele y a ver si le dan más cositas, debería estar más en tele". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD FUNDACIÓN LUCHA CONTRA EL SIDA



MADRID, 14 (CHANCE)



Aless Gibaja asegura que María Teresa Campos le ha enseñado a ser humilde en los sitios donde trabaja: "Ella me encanta, fui de las primeras personas que conocí, siempre me ha dado consejos de cómo entrar en un plató de cuidar a la gente, de saludar desde una persona que está trabajado en mantenimiento hasta el director, el cámara, a todo el mundo. Yo la quiero mucho, estoy súper feliz de que esté bien, que haya vuelto a la tele y a ver si le dan más cositas, debería estar más en tele".



Sobre la posible participación de Terelu Campos en un reality de cocina, Aless asegura: "Me encanta, Terelu cocina mega increíble, siempre en su casa nos prepara cosas súper buenas, es una buena anfitriona, es una posible candidata a ganar, en la final segurísimo y si no gana. Cocina muy bien, se esmera, es súper detallista en los emplatados y es súper buena anfitriona. Puede ser una posible ganadora".



Como amigo de Luis Medina, Aless cree que será un marqués estupendo: "Increíble, está súper contento con el título y lo lleva ahí en la sangre, dentro, orgullosísimo. Súper bien, es un chico súper elegante, le pega, cuando le ves es así, odio las etiquetas, pero cuando le ves sabes que es marqués".