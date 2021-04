A Augusto Fernández se le “pasó por la cabeza” abandonar el fútbol

El centrocampista mexicano del Atlético de Madrid Héctor Herrera (i), y el centrocampista argentino del Cádiz Augusto Fernández. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Cádiz, 14 abr (EFE).- El centrocampista argentino del Cádiz Augusto Fernández ha reconocido este miércoles que se le "pasó por la cabeza" la retirada como futbolista en activo debido a los problemas físicos y sinsabores sufridos esta temporada por la enfermedad y posterior fallecimiento de su padre.

El volante de Pergamino, con 35 años recién cumplidos, declaró en rueda de prensa que "ha sido un año difícil por la situación familiar" con su padre "que terminó desgraciadamente con su fallecimiento", lo que se le "ha hecho muy complicado".

El jugador relató que la temporada no ha sido "fácil" y que "arrancó mal" en la pretemporada, "primero con el covid" y después por la enfermedad de su progenitor: "Recuerdo que mi padre murió un martes por la noche y el domingo por la mañana entrené tratando de esconder todo mi dolor", dijo.

Augusto Fernández, que esta temporada sólo ha podido jugar 236 minutos en nueve partidos, admitió que se encuentra "bien" físicamente desde hace mes y medio pero que en "algún momento" emocionalmente "no estaba bien" aunque no lo demostrara.

El exjugador del Celta, equipo que visitará el estadio Carranza el domingo a las 18.30 horas, manifestó que el vigués es un equipo "especial" para él y un club al que admira, aprecia y quiere" porque pasó mucho tiempo en Vigo y sus hijas nacieron allí: "En mi corazón siempre va a haber un pedacito del Celta", aseveró.

Augusto agradeció al Cádiz verse arropado y que ello le sirvió porque "a partir de la tranquilidad" que le dieron pudo "volver bien".

"Me he sentido apoyado por el club, por el míster, por el cuerpo técnico y por mis compañeros. Han estado muy pendientes de mí y eso ha sido muy importante", remarcó el argentino.