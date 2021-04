1-0. Damm marca el gol del triunfo de Atlanta United, que pasa a cuartos

El entrenador de Atlanta United, Gabriel Heinze. EFE/José Jácome/Archivo

Kennesaw (Georgia, EE.UU.), 13 abr (EFE).- El volante ofensivo mexicano Jürgen Damm, que ingresó en la segunda parte, marcó el único gol en el partido de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf que el Atlanta United ganó este martes por 1-0 al Alajuelense y pasó a los cuartos con un global de 2-0 en la serie.

El equipo costarricense no se encuentra en su mejor momento de juego, especialmente en el apartado ofensivo, donde nadie pudo superar el bien estudiado esquema defensivo que montó el entrenador argentino Gabriel Heinze, que debuta esta temporada al frente del onceno estadounidense.

Con una línea de cinco atrás, el Atlanta United no dejó espacios a los jugadores del Alajuelense, que intentaron marcar el gol que les metiese de nuevo en la eliminatoria, pero no fue posible durante la primera mitad que acabó con empate 0-0.

Sin embargo, a Heinze no le gustó todo lo que vio hacer en el medio campo a su compatriota Franco Ibarra, en cuanto a la manera de aprovechar los balones que pudiesen salir al contraataque; y ahí fue cuando acertó al hacer el cambio de Damm, que le dio más profundidad a la línea ofensiva, donde había estado muy solo el venezolano Joseph Martínez, que esta vez fue titular.

El entrenador argentino Andrés Carevic, responsable del Alajuelense, intentó también mantener en cero la portería defendida por Mauricio Vargas, que hizo una gran labor, y se quedó a las puertas de conseguirlo, pero el gran dilema y problema para su equipo fue la falta de definición.

El Atlanta United tampoco destacó en ese apartado, pero al menos logró los dos en la eliminatoria que le dieron el triunfo e hicieron la diferencia a su favor para que pueda seguir en la mejor competición de equipos de la Concacaf.

El próximo rival que tendrá el Atlanta United en los cuartos de final saldrá del ganador de la eliminatoria que protagonizan el Philadelphia Union, de la MLS, ante el también equipo costarricense del Deportivo Saprissa, que este miércoles juegan el partido de vuelta de octavos, con triunfo de 0-1 para el equipo estadounidense en el de ida.

- Ficha técnica:

1. Atlanta United: Rocco Ríos Novo; Brooks Lennon, George Bello, Anton Walkes, Miles Robinson; Franco Ibarra (m.46, Jürgen Damm), Santiago Sosa; Emerson Hyndman, Marcelino Moreno, Ezequiel Barco; Joseph Martínez (m.66, Lisandro López).

Entrenador: Gabriel Heinze.

0. Alajuelense: Mauricio Vargas; Yurguin Román (m.84, Geancarlo Castro), José Salvatierra (m.70, Alexis Gamboa), José Faerrón, Daniel Arreola, Junior Díaz; Adrián Martínez Batista, Bernald Alfaro, José Miguel Cubero, Brandon Aguilera (m.76, Aaron Suárez); y Jurguens Montenegro.

Entrenador: Andrés Carevic.

Gol: 1-0, m.91: Jürgen Damm.

Árbitro: Adonai Escobedo (Mexico). No hubo amonestados.

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, que se disputó en el Fifth Third Bank Stadium, de Kennesaw (Georgia), sin espectadores.