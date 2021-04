Victoria de New Orleans Pelicans ante Sacramento Kings por 117-110

New Orleans Pelicans logró vencer como local frente a Sacramento Kings por 117-110 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New Orleans Pelicans consiguieron ganar fuera de casa contra Cleveland Cavaliers por 109-116, por lo que tras el partido completaron una racha de cuatro triunfos seguidos, mientras que los de Sacramento Kings perdieron a domicilio con Utah Jazz por 128-112, por lo que tras el partido sumaron un total de ocho derrotas seguidas. Por ahora New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los Play-off con 25 partidos ganados de 54 disputados. Por su parte, Sacramento Kings se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 22 victorias en 54 partidos jugados.

En el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 12-2 durante el cuarto, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo local y acabó con un resultado de 31-19. Posteriormente, durante el segundo cuarto New Orleans Pelicans se distanció en el electrónico, de hecho, el equipo consiguió otro parcial de 11-1 durante el cuarto y tuvo una diferencia máxima de 26 puntos (66-40) durante el cuarto, que finalizó con un resultado parcial de 37-26. Tras esto, los rivales acumularon un total de 68-45 puntos antes del descanso.

En el tercer cuarto los jugadores de Sacramento Kings lograron aproximarse en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 10-2 hasta que concluyó con un resultado parcial de 18-29 (86-74). Por último, en el transcurso del último cuarto Sacramento Kings también consiguió acercarse de nuevo en el luminoso, aunque no fue suficiente para hacerse con la victoria del partido y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 31-36. Tras todo esto, el partido terminó con un resultado final de 117-110 a favor de New Orleans Pelicans.

El triunfo de New Orleans Pelicans se debió en parte gracias a los 34 puntos, siete asistencias y seis rebotes de Brandon Ingram y los 30 puntos, cuatro asistencias y seis rebotes de Zion Williamson. Los 43 puntos, seis asistencias y seis rebotes de De'Aaron Fox y los 16 puntos, una asistencia y 11 rebotes de Harrison Barnes no fueron suficientes para que Sacramento Kings pudiese ganar el partido.

Tras ganar este encuentro, el próximo choque de New Orleans Pelicans será contra New York Knicks en el Smoothie King Center. Por su parte, Sacramento Kings jugará contra Washington Wizards en el Golden 1 Center.