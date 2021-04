Venezuela.- Lasso promete regularizar a los migrantes venezolanos en Ecuador

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El vencedor de las elecciones presidenciales en Ecuador, Guillermo Lasso, ha prometido que regularizará a los migrantes venezolanos que han llegado a territorio ecuatoriano "huyendo de la dictadura" de Nicolás Maduro, en un primer gesto político que llega acompañado de un respaldo explícito al opositor Juan Guaidó.



Lasso, que el domingo se impuso al izquierdista Andrés Arauz, ha aprovechado su primera rueda de prensa tras la jornada electoral para subrayar que quiere trabajar para "recuperar los equilibrios democráticos" en Venezuela y de la mano del Grupo de Lima, un bloque crítico con el chavismo.



El líder conservador ecuatoriano ha asegurado que "Venezuela no vive una democracia", pero al mismo tiempo cree que la política sobre el país "hermano" no debe basarse solo en declaraciones, sino trascender a una "práctica real" en la que "quien gobierne sea quien realmente tiene un poder real".



Lasso ha confirmado que invitará a Guaidó a su toma de posesión el 24 de mayo, si bien se atisba complicado que el dirigente opositor venezolano vaya a salir de Venezuela para acudir a una cita en la que, conforme a este anuncio, no estará ningún representante del Gobierno de Maduro.



Guaidó ya dejó claro en redes sociales tras los comicios ecuatorianos que cuenta con el "apoyo" de Lasso para "la lucha venezolana". "Es vital la unión de quienes queremos libertad y democracia para la región, amenazada por dictaduras como la de Maduro", afirmó en Twitter.



Lasso le respondió con un mensaje de agradecimiento y reafirmando que los venezolanos tienen todo su respaldo para "recuperar la democracia" y "aliviar la crisis humanitaria".



Esta crisis tiene como principal exponente la migración masiva de venezolanos --más de 5 millones, según datos de la ONU--. Más de 300.000 están en territorio ecuatoriano y Lasso ha prometido para ellos "la regularización más amplia", sin entrar en más detalles.



En este sentido, el futuro presidente de Ecuador cree que no se puede ser "incoherentes" y pedir un buen trato a los ecuatorianos que residen en otros países mientras se "maltrata" a los venezolanos, a los que aspira también a "incorporar a la economía formal". "Trabajaremos de cerca con Naciones Unidas", ha avanzado.