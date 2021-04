Uruguay, el país americano con más muertos por covid-19 por millón de habitantes

El registro de 20,44 muertes por millón de habitantes en Uruguay sitúa al país suramericano en el quinto lugar del mundo. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Montevideo, 13 abr (EFE).- Uruguay se ha convertido en el país americano con más muertos por covid-19 por millón de habitantes, debido al aumento progresivo de fallecimientos, con 71 registrados este lunes y 1.533 acumulados desde la declaración de emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020.

Según los datos de la web Our World in Data, de la Universidad de Oxford, el registro de 20,44 muertes por millón de habitantes en Uruguay sitúa al país suramericano en el quinto lugar del mundo, por detrás de los europeos Bosnia-Herzegovina (57,61), Hungría (30,12), San Marino (29,46) y Bulgaria (28,93).

Los números registrados en Uruguay en las últimas jornadas han llevado a superar a países de la región como Perú (9,92), Paraguay (8,69), Chile (7,17) o Brasil (6,96), y dejar muy lejos a Estados Unidos, con 1,41 por millón de habitantes.

Uruguay acumula 560 fallecidos en los primeros 12 días de abril, lo que supone más del triple de los registrados hasta el 31 de diciembre de 2020, cuando el país suramericano acumuló 181.

El peor día fue precisamente este lunes, cuando el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) informó de que 71 personas habían fallecido durante la jornada. Previamente, el viernes 9 había reportado 88, que correspondían al acumulado diario de 52 y a 36 casos no registrados con anterioridad.

Pese a la inquietud del sector sanitario y de los expertos científicos por el aumento de contagios y de fallecimientos, así como la saturación de las unidades de cuidados intensivos, el Gobierno de Luis Lacalle Pou sigue apelando a la "libertad responsable" y no ha decretado confinamiento obligatorio.

Actualmente, están suspendidas la presencialidad en las clases, las competiciones deportivas 'amateur' y las representaciones de espectáculos públicos; hay cierre de clubes y gimnasios, de los 'free-shops' (tiendas libres de impuestos) en la frontera con Brasil y de los casinos bajo la órbita del Estado.

Además, está restringido el horario de bares y restaurantes hasta la medianoche y el ingreso al país solo está permitido, además de a uruguayos y residentes, a los foráneos que acrediten alguna excepcionalidad por motivos diplomáticos, económico-laborales o personales y bajo expresa autorización del Ejecutivo.

El Ejecutivo considera "suficientes" las medidas tomadas hasta el momento y confía en que el ritmo de vacunación sirva para aminorar el número de casos diarios y alcanzar la denominada "inmunidad de rebaño".

A las 10.37 horas (13.37 GMT) de este martes, 1.091.002 personas (un 31,12 % de la población) han recibido alguna de las dos dosis (883.510 con la primera y 207.492 con las dos ya administradas) de la china Coronavac o la estadounidense Pfizer.

Uruguay acumula 147.173 casos totales (de los que 32.515 son activos), 494 personas están internadas en cuidados intensivos (si bien el SUMI, Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, aumenta esa cifra hasta 504) y el país se encuentra en color rojo, dentro del índice de Harvard, con 96,95 casos por 100.000 habitantes.