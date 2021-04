UE.- Google defiende en la Eurocámara sus acciones contra la desinformación pero advierte del tamaño de la amenaza

Asociaciones que analizan la desinformación reclaman al gigante tecnológico más responsabilidad



BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS)



Google ha defendido este martes en el Parlamento Europeo las acciones abordadas el último año para atajar la desinformación en Internet, en particular a través de su política de anuncios, pero ha advertido de que el fenómeno va al alza.



"No está todo bien. No todo funciona y Google ha bloqueado más de 3.100 anuncios en 2020 lo que demuestra que pasan muchas cosas en la red", ha reconocido la representante de Google Ads, Ghita Harris-Newton, en la comisión sobre Injerencias y Desinformación de la Eurocámara.



Según ha afirmado, el último año el gigante tecnológico realizó 40 cambios en su política de publicidad, pero, con todo, el fenómeno ha seguido creciendo. "Hemos aumentado nuestras acciones y adaptado a nuevas amenazas pero la desinformación sigue al alza", ha explicado, aunque ha subrayado que ahora los anunciantes pueden elegir en que webs se publicitan y Google ha facilitado el proceso para denunciar contenido pernicioso.



Sobre la nueva normativa europea de servicios digitales, que obliga a las grandes plataformas digitales a suscribir un código de buenas prácticas, Harris-Newton ha asegurado que Google ve con buenos ojos la directiva, ya que es "una gran oportunidad para dar claridad sobre los intermediarios en Internet".



"Seguimos luchando para mejorar la seguridad de los usuarios en la red y queremos apoyar los objetivos de la ley para tener un Internet más seguro y un ecosistema mejor para todos", ha señalado.



LAS ASOCIACIONES PIDEN MÁS RESPONSABILIDAD A GOOGLE



Por su lado, las asociaciones que han participado en la sesión han reclamado mayor responsabilidad a Google sobre los contenidos que publicita, al ser el canal por el cual 76 millones de euros financiaron webs de desinformación que atacan a la UE, según estimaciones de Clare Melford, directora ejecutiva de Disinfo Index.



"No se trata de libertad de expresión, sino de proteger el discurso en general y que no haya discurso de odio. Parte de la solución es que haya políticas para todo el sector, unas normas de todo el sector y una auditoria que garantice que se aplica", ha reivindicado Melford.



Igualmente, se ha mostrado favorable a que el código de buenas prácticas puesto en marcha por la UE se extienda también a otras empresas como Amazon y Ebay, al entender que la desinformación afecta al comercio online y servicios de pago en la red.