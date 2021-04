UE.- Eurocámara traslada a Michel y Von der Leyen que el incidente del sofá dio imagen de falta de unidad ante Erdogan

Los socialistas piden a la Comisión y al Consejo coordinar una propuesta para evitar futuros conflictos



BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS)



El Parlamento Europeo ha trasladado este martes al presidente del Consejo, Charles Michel, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que el incidente diplomático en Ankara transmitió una imagen de falta unidad europea ante el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.



Ambos dirigentes comunitarios han participado en la reunión de jefes de grupo, ante los cuales han ofrecido explicaciones de la visita a Turquía la semana pasada, marcada por el desplante que sufrió Von der Leyen que quedó relegada a un sofá durante la reunión con Erdogan.



Michel y Von der Leyen han llegado por separado a la cita y se han marchado por separado. Durante la reunión a puerta cerrada, el ex primer ministro belga ha reiterado sus disculpas por la imagen que dio al no interceder ante Erdogan por el desaire a Von der Leyen y ha aprovechado para reiterad la unidad de la UE y el espíritu de equipo, han señalado fuentes del Consejo.



De su lado, la jefa del Ejecutivo europeo ha trasladado su queja por el incidente y ha insistido en que el protocolo sitúa a los presidentes de ambas instituciones europeas en el mismo rango diplomático, según han informado fuentes parlamentarias a Europa Press.



Los líderes de los grupos parlamentarios han expresado unánimemente su repulsa al desplante y han alertado en el daño que hace a la imagen de la UE en el escenario internacional, a la sensación de falta de unidad de la UE y al debilitamiento de la diplomacia europea.



Las explicaciones dadas antes los jefes de grupo precederá a la comparecencia de ambos ante en la sesión plenaria de dentro de dos semanas. Según ha defendido la jefa de la delegación socialista, Iratxe García, tras la reunión es "importante" que Michel y Von der Leyen comparezcan ante los eurodiputados y les ha pedido que para entonces confeccionen una propuesta para "evitar conflictos diplomáticos".



"No es una anécdota más. He pedido a ambos que en dos semanas presenten una propuesta sobre cómo prevenir y clarificar conflictos de protocolo que dinamitan el prestigio de la UE en el exterior", ha insistido García, reiterando que el incidente "ataca a la perspectiva de género" que defiende la UE, al ser la conservadora alemana quien quedó relegada.



Por su parte, el líder de los liberales, el rumano Dacian Ciolos, ha insistido a los presidentes en que deben aumentar la presión sobre Erdogan para que "no se salga con su intención" de reiterar a Turquía de la Convención de Estambul. "Después del incidente del sofá, la única respuesta que pueden dar las instituciones es un mensaje de absoluta firmeza sobre esto", ha defendido en un apunte en Twitter.



El roce diplomático ha generado tensión no solo con Ankara sino entre las propias instituciones comunitarias. Por un lado, la Comisión Europea señala que el protocolo se rompió en detrimento de Von der Leyen y atribuye la organización del evento al Consejo y las autoridades turcas, mientras que por otro lado, el servicio de protocolo del Consejo defiende que no tuvo acceso a la sala en la que se realizó la reunión y achaca el error a una interpretación estricta del protocolo, que, según los tratados, da rango de jefe de Estado al presidente del Consejo y de primer ministro al de la Comisión en viajes al extranjero.