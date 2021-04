Ucrania.- Ucrania está "preparada" para una posible invasión rusa y pide el cese de la actividad militar en la frontera

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que Ucrania está "preparada" para una posible invasión rusa, lo que considera "una posibilidad muy real", mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores ha pedido al Kremlin que cese su actividad militar en la frontera.



"Ellos están listos, pero nosotros también estamos listos porque estamos en nuestra tierra y nuestro territorio", ha dicho Zelenski a un corresponsal de CNN, según ha recogido este lunes el medio ucraniano Unian.



El mandatario ha subrayado que su país sabe desde 2014 que ello "puede ocurrir cualquier día".



Asimismo, ha solicitado hablar con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre la escalada del conflicto en el este de Ucrania, tal y como ha confirmado la portavoz del presidente ucraniano, Yulia Mendel, quien ha precisado que aún no se ha recibido respuesta y ha confiado en que eso "no sea una negativa al diálogo".



Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha negado que haya visto la solicitud de conversaciones "en los últimos días".



Mendel también ha incidido este lunes en que Kiev quiere lograr la paz a través de negociaciones y ha descartado que el país tenga planes de ofensiva militar en la parte de Donbás ocupada por Rusia.



"Pero otra cosa es Rusia. El mundo entero está hablando ahora de la concentración de tropas rusas cerca de la frontera con Ucrania. Ya se han desplegado un total de 40.000 tropas rusas a lo largo de la frontera, el mismo número se encuentra en la Crimea ocupada. Y ahora la pregunta es si Rusia podría atacar", ha alertado.



En este contexto, el representante de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Vadym Skibitsky, ha reiterado este lunes que Rusia está aumentado su presencia militar en Ucrania, con una acumulación de tropas y simulacros militares llevados a cabo por tropas rusas cerca de la frontera.



Slitbitsky ha recordado, en este contexto, que la última vez que las autoridades ucranianas observaron tales movimientos fue entre 2014 y 2015.



CESE DE LA ACTIVIDAD MILITAR



Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Kiev ha pedido a Rusia que cese la actividad militar, y la que ha calificado de "retórica militar y desinformación".



La cartera también ha indicado que cualquier solución al actual conflicto debe adherirse a los acuerdos de paz firmados en 2015 en Minsk.



Por su parte, Rusia sigue negando las afirmaciones de que Rusia representa una amenaza para Ucrania.



"Se preguntan qué está haciendo Rusia en la frontera con Ucrania. La respuesta es simple, vivimos así, es nuestro país. Mientras tanto, qué está haciendo Estados Unidos con sus barcos y militares organizando constantemente actividades de la OTAN en Ucrania, a miles de kilómetros de su territorio, sigue sin respuesta", ha criticado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en referencia al envío de barcos al Mar Negro, según ha recogido TASS.



"CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN"



El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, señaló recientemente que la Administración de Joe Biden ha dejado en claro que "si Rusia actúa de manera imprudente o agresiva, habrá costos, habrá consecuencias".



Precisamente, Blinken, quien dijo que está en contacto con aliados europeos sobre el despliegue de tropas de Rusia, viaja junto al responsable de Defensa norteamericano, Lloyd Austin, a la sede de la OTAN en Bruselas para abordar este tema, entre otros.



Por otra parte, los representantes permanentes de la alianza se reunirán con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania el martes, según ha avanzado el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos Europeos y Euroasiáticos del Departamento de Estado, Philip Reeker, en una rueda de prensa.



"Realmente seguimos preocupados por las acciones que Rusia ha tomado para aumentar las tensiones con Ucrania", ha reiterado Reeker, para acusar a Rusia de una campaña de desinformación "diseñada descaradamente para culpar falsamente a Ucrania por las propias acciones del Kremlin".



En el contexto de la tensión entre Ucrania y Rusia, los ministros de Asuntos Exteriores del G-7 han expresado este lunes su "profunda preocupación" por el envío de tropas rusas a la frontera con Ucrania y a Crimea por considerarlo "amenazante" y pide el cese de estas "provocaciones".



Las autoridades ucranianas han criticado durante los últimos días a Rusia por el despliegue de militares en una zona cercana a la frontera común, lo que ha sido rechazado desde Moscú, que argumenta que puede trasladar a sus militares por su territorio sin cortapisas.



En la zona los conflictos se han mantenido desde hace años por las tensiones entre Ucrania y Rusia. En el caso de Crimea, Rusia se anexionó este territorio durante el conflicto de 2014 con Ucrania antes de que la población decidiera su incorporación en un referéndum mientras que la región de Donbás vive desde hace años un conflicto armado que enfrenta a las tropas del Gobierno ucraniano y a los separatistas prorrusos.



Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado hasta la fecha al menos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.