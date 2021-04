Terelu Campos confiesa qué le parece la faceta de colaboradora televisiva de Rocío Flores

29/01/2020 Terelu Campos, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



Disfrutando de su tiempo libre y en medio de informaciones que apuntan a que se convertirá en el fichaje estrella de la próxima edición de 'Masterchef Celebrity', Terelu Campos apoya a la hostelería en estos complicados momentos y disfruta de una cena en uno de sus restaurantes favoritos en compañía de su hija Alejandra Rubio, que recientemente confesó que le gustaría hacerla abuela.



Abandonando el local apresurada para no incumplir el toque de queda, la colaboradora se mostró de lo más misteriosa con su supuesta participación en 'Masterchef Celebrity". Con un "sois súper divertidos" entre risas, la hija de Teresa Campos no confirma ni desmiente que cambie Telecinco por TVE y con un "pero bueno, da lo mismo, lo he dicho hasta la sociedad", deja en el aire su fichaje por el talent de cocina.



Confesando que "claro que me gustaría, claro", Terelu no ha dudado en presumir de sus habilidades culinarias: "Yo cocino mucho hijo. Aunque no lo creáis yo soy ama de casa". Quien sabe si promocionando a Carmen Borrego para ¡Masterchef' - sin duda sería un bombazo ver a las dos hermanas entre fogones - la colaboradora asegura que "es súper cocinera. Carmen es rápida".



Muy discreta ante las preguntas relacionadas con Rocío Carrasco, Terelu prefiere no pronunciarse sobre la documentación judicial publicada por el diario 'El Mundo' que contradice varias de las afirmaciones que su íntima amiga ha hecho en su serie documental: "No lo he visto, entonces no puedo opinar de lo que no he visto". "Me parecería muy atrevido decir cosas que desconozco", sentencia.



Confirmando que ve normal que un medio de comunicación publique sentencias judiciales favorables a Antonio David Flores que demuestran que Rocío no ha contado la verdad, Terelu afirma que "entiendo todo en la vida. Yo ya con la edad que tengo lo entiendo todo. Me quiero ir a mi casa".



Por último, aunque sin meterse en 'camisas de once varas' como dice el refrán, la colaboradora se pronuncia sobre el fichaje de Rocío Flores como defensora de Olga Moreno y colaboradora tanto en 'El programa de Ana Rosa' como en 'Conexión Honduras': "Lo entiendo, lo respeto y me parece fenomenal". "Yo no tengo nada que decir sobre si le doy un aprobado como colaboradora porque no la he visto. Cada uno que haga lo que quiera hacer", confiesa antes de contestar con un "paz y amor y el plus para el salón" cuando le preguntamos si Rociíto estará molesta porque su hija esté defendiendo a la mujer de Antonio David en televisión. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!