Tenis.-Tenis/Montecarlo.- (Previa) Rafa Nadal vuelve a la acción en su adorada tierra

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal pondrá fin a su parón este miércoles y volverá a las pistas dos meses después para comenzar la gira de tierra de batida que concluye en Roland Garros en el torneo de Montecarlo, segundo Masters 1.000 de la temporada.



La derrota en los cuartos de final del Abierto de Australia ante el griego Stefanos Tsitsipas del pasado 17 de febrero es el último partido hasta ahora del balear, que únicamente tiene el 'Grand Slam' en su hoja de actividad de este 2021.



Los problemas en la parte baja de la espalda que ya le molestaron al inicio de la temporada fueron los que le han apartado hasta ahora del calendario que tenía previsto, pero ahora parece estar listo para la gira de su adorada tierra batida, donde siempre suele rendir muy bien y que este año vuelve a su calendario original y con todas sus citas tradicionales que desembocarán en la defensa de su trono en París.



"Me siento bien. Hace semanas que me siento bien y estoy entrenando a una alta intensidad, con una buena carga de trabajo. Empieza una temporada de tierra importante para mí y estoy con confianza en poder hacerlo bien, de que voy a competir bien y de que voy a jugar un buen tenis. Creo que he hecho las cosas adecuadas para llegar de la mejor manera posible aquí", advirtió el ahora número tres del mundo el pasado domingo.



Nadal dejó claro que para Roland Garros "quedan bastantes semanas" y su "prioridad" ahora es intentar llegar lo más lejos posible en la arcilla roja monegasca, que ha conquistado en once ocasiones, la última en 2018, mientras que en 2019 se quedó a las puertas de la final eliminado por el italiano Fabio Fognini.



El tenista español comenzará la lucha por volver a ganar en el Principado ante el argentino Federico Delbonis, verdugo del francés Adrian Mannarino en dos sets (7-5, 6-1) y que ha perdido en sus cuatro enfrentamientos, sin ganar ni un set, con el manacorí, que ya le batió este año en Melbourne Park por 6-3, 7-6(1), 6-1.



El recorrido hacia la final del trece veces campeón de Roland Garros tiene como teóricos principales obstáculos para rondas futuras al búlgaro Grigor Dimitrov, Roberto Bautista, el ruso Andrey Rublev o el argentino Diego Schwartzmann.



En cambio, el balear se ha 'librado' del ruso Daniil Medvedev, que dio positivo por coronavirus horas después de haber entrenado con el de Manacor, que tampoco tendrá que cruzarse con el canadiense Felix Auger-Aliassime, en cuyo grupo de trabajo ha entrado su tío y exentrenador Toni, que ya fue eliminado, aunque iba por el lado del serbio Novak Djokovic, primer favorito.