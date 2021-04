Stephen Curry supera a Wilt Chamberlain como líder encestador de los Warriors

San Francisco (United States), 13/04/2021.- Golden State Warriors guard Stephen Curry (R) gets doused with water by Golden State Warriors forward Juan Toscano-Anderson (L) as Curry gives an interview after surpassing Golden State Warriors legend Wilt Chamberlain for a franchise all-time leading scorer, at the conclusion of the NBA basketball game between the Denver Nuggets and Golden State Warriors at Chase Center in San Francisco, EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

San Francisco (EE.UU.), 12 abr (EFE).- El base Stephen Curry escribió otra página gloriosa en su carrera al convertirse este lunes en el nuevo líder anotador en la historia de los Golden State Warriors tras superar la marca de todos los tiempos del legendario Wilt Chamberlain.

Curry, de 33 años, superó el récord anterior de 17.783 puntos de Chamberlain con una penetración a canasta y 1:40 minuto por jugarse del primer cuarto del partido que los Warriors disputaron ante los Denver Nuggets y ganaron por 116-107.

El base necesitaba 19 puntos para superar a Chamberlain y terminó el primer periodo con 21 y al final del cuarto, fue felicitado por sus compañeros y entrenadores mientras se dirigía al banquillo.

Luego siguió su inspiración encestadora y acabó el partido con 53, su tercera mejor anotación de la temporada después de haber tenido otros dos partidos con 62 y 57 tantos, respectivamente.

Curry anotó 14 de 24 tiros de campo, incluidos 10 de 18 triples y 15 de 16 desde la línea de personal, además de capturar siete rebotes y repartir cuatro asistencias en los 36 minutos que disputó.

"Es una hazaña increíble", había declarádo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr antes del partido. "Pasar a Wilt en cualquier estadística es algo importante, porque su nombre está en todos los récords de la NBA, así que el hecho de que Steph esté por romper ese récord es increíble y obviamente un testimonio de lo que ha hecho aquí en sus 12 años y el impacto que ha tenido".

Las pantallas del Chase Center, el campo de los Warriors, de inmediato comenzaron a honrar a Curry como nuevo líder anotador en la historia de la franquicia tras superar la marca de Chamberlain.

Curry, fue elegido por los Warriors como la séptima selección global en el sorteo universitario del 2009 y ha impuesto un sinfín de marcas en su carrera de 12 años con el equipo de Golden State.

En días pasados, la estrella de los Warriors dijo no poder creer que estaba cerca de rebasar a Chamberlain en los libros de récords de los Warriors y calificó la hazaña como una "muy significativa".

"Para ser honestos, es irreal. No sé cuántos años jugó (Wilt) aquí, pero anotó muchas canastas", comentó Curry. "Obviamente, (es) una leyenda que permanece en toda la liga, pero vestir el uniforme de los Warriors habiendo estado aquí toda mi carrera es algo muy único, así que tengo un par de puntos más que anotar, ojalá más victorias al mismo tiempo, pero es algo muy especial en general".

Además de su rendimiento en el campo, lo que siempre ha llamado la atención a miembros de la organización de los Warriors y a toda la liga es la habilidad de Curry para los tiros de larga distancia y cómo ha cambiado al deporte del baloncesto.

Curry, quien llegó al partido ante Denver con un porcentaje del 43 por ciento de acierto en los triples en su carrera, ha impulsado una generación de jugadores que disparan más que nunca al aro desde distancias largas en cualquier posición.

"No sé si romper ese récord (de Chamberlain) cuenta la historia, porque lo que Steph ofrece va más allá de los puntos", destacó Kerr. "Es el impacto que tiene en sus compañeros, en la comunidad, en la organización, el estilo de juego. La forma tan única que es como individuo; ha cambiado este deporte. Ha inspirado a jóvenes bases que han llegado a la NBA a convertirse en mejores tiradores".

"Tan increíble que este logro, pasar a Wilt, es sólo algo más para Steph", añadió Kerr.