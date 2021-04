San Vicente y las Granadinas rechaza que los cruceros evacúen a su población

Fotografía cedida el 10 de abril de 2021 por la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencias por Desastres (CDEMA) donde aparecen casas y calles cubiertas de cenizas tras la actividad del volcán La Soufriere, en el lado norte de Barlovento, en San Vicente y las Granadinas. EFE/Cdema

San Juan, 13 abr (EFE).- El Gobierno de San Vicente y las Granadinas, donde la erupción del volcán La Soufriere ha provocado la evacuación de miles de personas, anunció que su población ya no será llevada a islas vecinas en los cuatro cruceros que arribaron al territorio caribeño para trasladar a los ciudadanos afectados.

El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, dijo este martes en una conferencia de prensa que muchas personas expresaron el deseo de permanecer en sus hogares en lugar de ser llevadas a algunas islas vecinas del Caribe, por lo que el proceso de evacuación se ralentizó y los cruceros, de momento, no son necesarios.

Gonsalves señaló que ya no se utilizarán grandes cruceros para evacuar a las personas de las áreas más afectadas por el volcán La Soufriere en erupción, incluso después de que los científicos advirtieran que es probable que las explosiones y la caída de ceniza se prolonguen durante los próximos días.

El anuncio del funcionario se produce cuando los cruceros estaban ya en San Vicente esperando para evacuar a la población a islas vecinas.

"Los cruceros están ahí, pero hoy tomamos la decisión de que debido a que el número de personas a evacuar no es tan grande optaremos por utilizar embarcaciones más pequeñas", indicó el jefe del Ejecutivo.

NO HAY GRAN NÚMERO DE PERSONAS QUE QUIEREN SER EVACUADAS

"Hay algunas personas que quieren ir a diferentes países, pero no es un gran número. La gente prefiere quedarse en casa. He estado en varios campamentos y ese es el mensaje", indicó Gonsalves.

Respecto a las condiciones de los refugios, señaló que no es necesario estar vacunado contra la covid-19 para ser acogido.

"Hay al menos uno de los países que dijo que si bien no se requería vacuna se asegurarían de que los evacuados se sometieran a pruebas de PCR o pruebas rápidas y los pondrían en cuarentena, ya que ellos mismos tienen que proteger a su propia población", agregó Gonsalves.

Gonsalves reiteró que el "grueso de la gente quiere quedarse" y no ir a otras islas, tras matizar que, lamentablemente, también hubo quienes optaron por quedarse durante la erupción en sus hogares en las zonas de peligro.

CAMBIA PATRÓN SÍSMICO

Mientras, el Centro de Investigación Sísmica de la Universidad de las Indias Occidentales (UWI, en inglés) informó en su último parte que el patrón de actividad sísmica en el volcán La Soufriere cambió nuevamente, con el final de los episodios de temblores separados por largos periodos de tiempo.

La información de la UWI indica que el lunes se registraron tres episodios de temblor y que uno de ellos a última hora fue de gran amplitud.

Los temblores continúan coincidiendo con periodos de mayor actividad explosiva, según la UWI, que indicó que se había realizado un reconocimiento de toda la costa norte de San Vicente, desde Chateaubelair hasta Georgetown, con la ayuda de la Guardia Costera.

Dijo que, como resultado, las observaciones realizadas indican que la cantidad de ceniza había descendido en los flancos sur y oeste del volcán.

Además, se observaron daños extensos a la vegetación en un área que se extiende desde la bahía de Larikai hasta la bahía de Turner, en la costa oeste.

FUERTE CAÍDA DE CENIZA

Las aldeas ubicadas en el flanco este del volcán se han visto afectadas por una fuerte caída de ceniza.

Coincidiendo con el 42 aniversario de su última explosión, el volcán La Soufriere volvió a erupcionar este martes.

El científico de la UWI Richard Robertson precisó que la explosión "no ha sido tan energética" como las anteriores y que para los próximos días se esperan "erupciones volcánicas clásicas".

Barbados, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, en el sur del Caribe, están sumidas en una semi-penumbra continua debido a la gran cantidad y la densidad de la ceniza que ha expulsado el volcán desde la semana pasada. La erupción deja al menos un fallecido hasta ahora.

San Vicente y las Granadinas, con una población de 110.000 personas, no registraba actividad volcánica destacada desde el 13 de abril de 1979.

Una erupción explosiva de La Soufriere causó la muerte de más de mil personas en 1902.