Robertson: "Necesitamos el partido perfecto, como en el pasado"

Liverpool (United Kingdom), 01/12/2020.- Andy EFE/EPA/Paul Ellis / Archivo

Londres, 13 abr (EFE).- Andy Robertson, lateral izquierdo del Liverpool, afirmó que para eliminar al Real Madrid, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, necesitan "el partido perfecto", "como en el pasado", en referencia a la remontada que lograron hace tres años ante el Barcelona.

"Seguimos en la competición. Quizás muchos no nos den posibilidades, pero creo que tenemos una oportunidad. Tendremos que presionar a un equipo con mucha experiencia, si lo conseguimos... Veremos dónde acabamos. Necesitamos el partido perfecto, como en el pasado", dijo el escocés.

Sobre la atmósfera de Anfield, que no será tal al no haber público en las gradas, Robertson explicó que un encuentro como el que jugaron ante el Barcelona en 2018, remontando un 3-0 adverso, no sería posible sin los aficionados.

"Esas 50.000 personas te dan el extra. Esta vez tendremos que crearlo nosotros mismos", añadió.

Robertson también recordó el partido de ida, donde el club español se llevó un 3-1 para la vuelta.

"Fue una gran decepción. La actuación no estuvo al nivel que debería. Les dimos tres goles fáciles que deberíamos haber evitado. Pero tenemos una oportunidad, seguimos en la competición. Mucha gente dirá que estamos fuera, que no tenemos opción, pero solo podemos ser positivos y jugar de manera que les creemos peligro", apuntó.