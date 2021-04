Reuters nombra a primera mujer como editora en jefe en 170 años

(Bloomberg) -- Reuters nombró a Alessandra Galloni como su próxima editora en jefe, designando por primera vez a una mujer para el cargo en los 170 años de historia del servicio de noticias.

Galloni, quien supervisará a 2.500 periodistas en 200 ubicaciones a nivel mundial, asumirá el cargo el 19 de abril, dijo la compañía el lunes en una declaración. Ella reemplaza a Stephen Adler, de 66 años, quien dirigió la redacción durante una década.

Galloni, veterana del Wall Street Journal, se unió a Reuters en 2013 en su oficina del sur de Europa. Desde 2015, se ha desempeñado como editora gerente global, manejando la planificación de noticias. Como editora en jefe, Galloni, de 47 años, estará ubicada en Londres.

“Ella fue la candidata destacada en una búsqueda extensa, global y en un proceso de reclutamiento altamente competitivo que contó con muchos candidatos internos y externos impresionantes”, dijo el presidente de Reuters, Michael Friedenberg, en el comunicado.

Bloomberg LP, matriz de Bloomberg News, compite con Reuters para proporcionar noticias y servicios financieros.

Nota Original:Reuters Names First Woman as Top Editor in 170-Year History (1)

