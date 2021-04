RESUMEN-Precios al consumidor en EEUU anotan su mayor subida en ocho años y medio

* Precios al consumidor suben 0,6% en marzo

* IPC sube 2,6% en tasa interanual

* IPC subyacente sube 0,3% en el mes y 1,6% interanual

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 13 abr (Reuters) - Los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron en marzo más que en cualquier mes en los últimos ocho años y medio, ya que el aumento de las vacunas y el enorme estímulo fiscal desataron una demanda reprimida, dando inicio a lo que la mayoría de los economistas esperan que sea un breve periodo de mayor inflación.

El informe del Departamento de Trabajo del martes también mostró un alza de los precios subyacentes el mes pasado, ya que la reapertura más amplia de la economía choca con los cuellos de botella en la cadena de suministro, las limitaciones de capacidad y los precios más altos de las materias primas.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y muchos economistas consideran que el aumento de la inflación es transitorio, ya que se espera que las cadenas de suministro se adapten y sean más eficientes. Las limitaciones de la oferta reflejan sobre todo un cambio en la demanda hacia los bienes y en detrimento de los servicios durante la pandemia, ahora en su segundo año.

"La inflación es un proceso y no un acontecimiento puntual", dijo Chris Low, economista jefe de FHN Financial. "Estos cuellos de botella son puntuales. La Fed no considerará la posibilidad de actuar hasta que vea que los cambios en los niveles de precios son permanentes y no temporales, algo que no considera posible hasta que la economía esté en pleno empleo".

El índice de precios al consumo se disparó un 0,6% el mes pasado, el mayor aumento desde agosto de 2012, tras subir un 0,4% en febrero. Un repunte del 9,1% en los precios de la gasolina representó casi la mitad del alza del IPC. Los precios de la gasolina subieron un 6,4% en febrero.

Los precios de los alimentos subieron un 0,1%. El costo de los alimentos consumidos en casa y fuera de ella también subió un 0,1%.

Los economistas encuestados por Reuters habían previsto que el IPC avanzara un 0,5%. En los 12 meses hasta marzo, el IPC subió un 2,6%, la mayor alza desde agosto de 2018, que sigue al 1,7% de febrero.

El salto reflejó sobre todo la caída de las débiles lecturas de la primavera pasada del cálculo. Se espera que esos llamados efectos de base hagan subir aún más la inflación anual en los próximos meses, antes de disminuir a finales de este año.

LA INFLACIÓN SUBYACENTE SUBE

Si se excluyen los componentes volátiles de los alimentos y la energía, el IPC aumentó un 0,3%, tras subir un 0,1% en febrero. La mayor subida en siete meses de la llamada inflación subyacente estuvo impulsada por los alquileres y de los precios del alojamiento en hoteles y moteles, que repuntaron un 4,4% tras caer un 2,7% en febrero.

El IPC subyacente aumentó un 1,6% en términos interanuales, tras haber subido un 1,3% en febrero. La Fed sigue el índice de precios del gasto de consumo personal (PCE) básico para su objetivo de inflación del 2%, una media flexible. El índice de precios PCE básico está en el 1,5%.

El gobierno informó la semana pasada de que los precios de producción aumentaron en marzo. Con los datos del IPC y el IPP en la mano, los economistas de JPMorgan prevén que el índice de precios PCE básico suba un 0,4% en marzo, tras haber subido un 0,1% en febrero. Esto elevaría la tasa interanual al 1,9% desde el 1,4% de febrero.

Algunos economistas sostienen que la fractura de las cadenas de suministro, junto con los casi 6 billones de dólares de ayuda gubernamental desde que la pandemia del COVID-19 arrasó Estados Unidos en marzo de 2020, podrían aficionar la inflación durante un periodo prolongado.

La Reserva Federal también ha reducido su tasa de interés de referencia a un día a casi cero y está inyectando dinero en la economía mediante la compra mensual de bonos.

(Reporte de Lucia Mutikani Editado en español por Javier López de Lérida)