Primeras palabras de Paula Echevarría tras el nacimiento de su segundo hijo, Miguel

13/04/2021 Paula Echevarría, muy emocionada con su hijo Miguel en brazos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



Felices y muy emocionados, Paula Echevarría y Miguel Torres han presentado a su bebé recién nacido, Miguel, a abandonar el hospital madrileño en el que la actriz dió a luz a su segundo hijo - primero con el exfutbolista - el pasado domingo.



En el momento más feliz de sus vidas, Paula y Miguel han desvelado todos los detalles del nacimiento de su pequeño y, sin poder contener las lágrimas, la asturiana ha confesado que debido a las restricciones impuestas por la pandemia su hija Daniella todavía no ha podido conocer a su hermanito



- CHANCE: ¿Cómo estás?



- PAULA: Súper bien



- CH: ¿Cómo ha ido todo?



- PAULA: Muy bien



- CH: ¿Qué tal se porta el pequeño Miguel? ¿A quién se parece? ¿Le sacáis algún parecido? ¿Al padre no?



- PAULA: Igual



- CH: ¿Cómo te ves de padre primerizo?



- MIGUEL: Tengo la mejor madre del mundo



- CH: ¿Estáis felices?



- MIGUEL: Mucho



- PAULA: Mucho chicos gracias



- CH: ¿Cómo se porta el pequeño?



- PAULA: Es súper bueno



- CH: Imagino que con muchas ganas de que lo vea Daniella*



- PAULA (muy emocionada y limpiándose las lágrimas): Sí



- CH: ¿Con la pandemia no ha podido venir no. Ha sido muy distinto?



- PAULA: Sí, claro. Diferente pero bueno. También especial para nosotros para conocernos y ahora ya para casa.



- CH: ¿le conoce ya la familia por videollamada?



- PAULA: Sí, pero nada más. Nos vamos que están deseando que lleguemos



- CH: ¿qué ha pesado y medido?



- PAULA: 3,100