Portaltic.-TCL presenta sus televisores, barras de sonido y electrodomésticos para el hogar inteligente

13/04/2021 Televisor C82 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TCL



MADRID, 13 (Portaltic/EP)



TCL Europa ha presentado este martes las últimas novedades multicategoría de su ecosistema conectado, que incluye los nuevos televisores MiniLED y QLED, barras de sonido y electrodomésticos inteligentes.



La compañía ha presentado los nuevos modelos de la serie C, que incluye los televisores C72, C72+ y C82, disponibles en varios tamaños de pantalla, desde 43 hasta 75 pulgadas. Incluyen la tecnología Quantum Dot de última generación, así como el motor AiPQ y aprendizaje profundo para la optimización audiovisual inteligente.



En conjunto, y gracias a dichas tecnologías, los nuevos televisores reproducen el rango de color 100% cinematográfico, compuesto por más de mil millones de tonos y matices, como ha indicado la compañía. También son capaces de clasificar el tipo de contenido para que las imágenes en la pantalla se vean realistas.



El modelo C82 utiliza la tecnología Mini-LED de alto rendimiento de TCL, con miles de miniLED y capacidad para ofrecer 20 stops o pasos de rango dinámico, lo que mejora la precisión del contraste para ofrecer "mayor profundidad, detalle y dimensión".



Este modelo también reproduce 4K HDR Premium, mientras que C72 y C72+ vienen con 4K HDR Pro, que se combina con Quantum Dot para ofrecer una experiencia de alto rango dinámico (HDR).



C82 y la serie C72+, reproducen a 100Hz nativos. Además, C82 viene con escaneo vertical para que los objetos en movimiento rápido sean precisos. La serie C72 también está equipada con Motion Clarity para una imagen suave y un movimiento mejorado.



Los nuevos televisores de la Serie C también se han diseñado pensando en los jugadores, y por ello incorporan puertos como HDMI 2.1 y ALLM (C72) y HDMI 2.1 de 48 Gbps y VRR (C82 y C72+). En sonido, los modelos C72 y C72+ cuentan con tecnología Onkyo con Dolby Atmos, mientras que C82 integra una solución de sonido 2.1 envolvente de ONKYO con altavoces de disparo frontal y un altavoz específico de graves en la parte trasera.



La nueva serie C viene con el último sistema Android TV versión 11 incorporado y Asistente de Google como parte del paquete. También son compatibles con Alexa, y en el caso de C82, que integra una cámara de vídeo, con sistemas de videollamada.



TCL también ha lanzado su nueva barra de sonido TS8132, con tecnología Dolby Atmos 3.1.2 impulsada por ocho altavoces y un subwoofer compacto inalámbrico. Incorpora Chromecast, funciona con Apple AirPlay, Google Assistant y con Alexa, y es compatible con HDMI con eARC, lo que permite conectarlo a un televisor con soporte de todos los formatos de audio y también con transferencia 4K compatible con Dolby Vision.



NOVEDADES PARA EL HOGAR CONECTADO



TCL ha presentado sus nuevas soluciones interconectadas bajo su estrategia AI x IoT, con la que busca ofrecer una línea de productos inteligentes para el hogar, para ayudar a las personas a conseguir un entorno doméstico ideal dentro de un ecosistema integrado y totalmente conectado.



La gama de frigoríficos de TCL incluye el nuevo RP470CXE0, que conserva los alimentos con ayuda del Compresor Inverter, que funciona de forma lineal y ajusta continuamente su velocidad en función de las variaciones de temperatura. Incluye un cajón Fresh Zone Crisper con un compartimento especialmente diseñado para mantener un nivel de humedad del 90% y un contenedor Aroma Safe que garantiza un nivel de humedad reducido para los productos frescos.



El frigorífico RP318BXE0 también incluye Compresor Inverter, función power cool y flujo de aire múltiple para la conservación de los alimentos, y cuenta con refrigeración homogénea y sin escarcha para evitar la tarea de descongelación. También dispone de una pantalla digital en el panel frontal.



El tercero modelo, RP503SXE0, combina el Compresor Inverter y las funciones 'Total no Frost' de TCL para que la temperatura sea más uniforme. También incluye sensores de temperatura colocados en ambos lados del frigorífico y un Smart Mode que acelera la refrigeración después de abrir las puertas durante mucho tiempo. También cuenta con una pantalla digital en el panel frontal.



Las novedades de TCL para el hogar incluyen las lavadoras de la Serie P (de de 8kg, 9kg y 10kg), que utilizan un motor Inverter más duradero y fiable, un centrifugado que elimina más agua para minimizar el tiempo de secado y un lavado en spray para limpiar la ropa para conseguir un lavado más higiénico.



Con la función de dosificación automática, la Serie P puede percibir el peso y el material de la ropa y dosificar automáticamente la cantidad necesaria de agua y detergente. También incluye un tambor antibacteriano y un tambor de nido de abeja para un lavado suave y la protección de los tejidos. Combina, además, el vapor y el agua para limpiar los tejidos.



El hogar conectado de TCL incluye una gama de aires acondicionados, que ofrecen eficiencia energética, bajo nivel de ruido y filtros fácilmente lavables. La serie Ocarina cuenta con conexión IoT y la tecnología 'Gentle Breeze'.



La gama de purificadores de aire breeva A2 viene con un sistema de purificación de cuatro pasos que reduce hasta el 99,97 por ciento de los microbios. Está equipado con control WiFi, y la versión aumentada, breeva A3/A5, cuenta con esterilización breeva Shield UV-C, que utiliza rayos ultravioletas de onda corta para destruir el ADN y el ARN de las bacterias y los microorganismos.



Por último, TCL ha anunciado una gama de aspiradores robóticos autónomos, conectados e inteligentes: el Sweeva 1000 y el Sweeva 2000, que utilizan tres métodos de limpieza (auto/borde/manual) y un ajuste de la potencia de succión en tres etapas. Toda la gama Sweeva cuenta con una batería de larga duración y funciones como la autocarga.