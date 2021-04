Portaltic.-Las claves que convierten al 'smartphone' en la herramienta perfecta para la fotografía

13/04/2021 Vivo X51 5G POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA VIVO



La fotografía se ha convertido en uno de los elementos clave en cualquier 'smartphone'. Los móviles destronaron a las cámaras compactas y los usuarios buscan llevar en el bolsillo una herramienta que les ayude a captar de la mejor forma posible todo lo que les rodea, tanto mediante fotografías como con vídeo. A la hora de comprarse un nuevo dispositivo móvil, esta es una de las cosas que más valoran los usuarios españoles.



Los fabricantes llevan años trabajando en ofrecer las mejores cámaras posibles, aumentando la calidad, trabajando en los sensores, logrando un mayor zoom e incorporando nuevas lentes para que -como resultado- el usuario tenga una cámara que cumpla con todas sus necesidades. Una de las empresas que más ha evolucionado en esta área es vivo y sus expertos detallan cuáles son las claves que convierten al 'smartphone' en la herramienta perfecta para los amantes de la fotografía.



La empresa ha puesto todos estos avances tecnológicos al servicio de los usuarios en su nuevo 'smartphone' X51 5G, con 'gimbal' integrado en su cámara y un zoom que permite fotografiar la luna con una sorprendente nitidez. Pero estos no son los únicos puntos que convierten al móvil en una potente cámara de fotos. Hay otros aspectos que el usuario debe tener en cuenta, tanto a nivel de 'hardware' del producto como de 'software'.



LA ESTABILIZACIÓN MARCA LA DIFERENCIA



Para reducir los efectos de las sacudidas y temblores, uno de los avances más destacados en el último año en la industria de los 'smartphones' es la incorporación de sistemas de cámara 'gimbal' en el interior del dispositivo. Este sistema de estabilización de imagen horizontal-vertical (pan-tilt) permite a los usuarios capturar fotos y vídeos nítidos mientras están en movimiento, incluso de noche.



En el caso del vivo X51 5G, esta herramienta está creada a partir de un sistema de estabilización 'gimbal' profesional de tamaño completo. El módulo estabilizador incorporado en el móvil se mueve en la dirección opuesta a los movimientos de la sacudida, proporcionando una mayor estabilidad a la cámara principal. Cuando se graba con la cámara principal, si el 'smartphone' se mueve en dirección horizontal, vertical o se gira, el giroscopio del Gimbal Camera System calculará la dirección y el desplazamiento de la sacudida. En este proceso, el módulo ajusta su posición con una frecuencia de actualización de 100Hz para estabilizar el cuadro en todo momento.



Al mismo tiempo, los algoritmos para evitar imágenes desenfocadas, los sensores personalizados y el seguimiento del enfoque continuo mejoran aún más la nitidez de la imagen y el vídeo. Esto no es solo importante para las imágenes movidas, sino para mejorar al máximo la fotografía nocturna, algo en lo que los fabricantes también están poniendo el foco.



LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA



La estabilidad del sistema de cámara 'gimbal' puede aumentar la tasa de éxito y la claridad de las tomas nocturnas, pero hay otros elementos que hay que tener en cuenta para que la fotografía nocturna realizada con un móvil sea un éxito. Aquí entran en juego elementos como el sensor, la apertura del diafragma de la lente y los sistemas de Inteligencia Artificial que se aplican a través de software para el retoque automático de la imagen.



El 'tope de gama' de vivo cuenta con un sensor IMX598 con filtros de color actualizados, que permite que entre un 10 por ciento más de luz que la versión anterior de este sensor. Al mismo tiempo, su lente (de 48 megapíxeles) tiene una apertura de diafragma de F1.6, logrando así mayor claridad para fotografiar escenas nocturnas, logrando mucha más calidad.



Además, cuando el dispositivo detecta escenas muy oscuras, se activa el modo de 'visión nocturna extrema'. Este nuevo algoritmo de cancelación de ruido por Inteligencia Artificial puede reducir el ruido (es decir, el grano que el usuario ve en la imagen final) en condiciones extremadamente oscuras. El terminal cuenta además con dos modos propios, 'Astromode' y 'Supermoon', para captar las estrellas o fotografías de la luna desde el móvil. Algo impensable hace unos años.



ZOOM, RETRATOS Y SELFIES



Dentro de los diferentes tipos de fotografía que se pueden hacer con el móvil, hay tres que destacan sobre las demás: retratos, 'selfies' y capturas con zoom. A la hora de trabajar en mejoras a implementar en los próximos 'smartphones' las compañías del sector tienen muy en cuenta estos tipos de escenas, ya que son las que más se suelen repetir y las que pueden marcar la diferencia entre un teléfono móvil y otro.



A la hora de ver quién cuenta con el mejor zoom es importante tener en cuenta que hay un zoom óptico, que se consigue únicamente con la configuración de las lentes que se integran en el dispositivo; y un zoom híbrido, que se apoya en algoritmos de software para lograr más aumentos intentando que la calidad no se resienta demasiado. El vivo X51 5G cuenta con un zoom óptico de 5 aumentos -con una lente dedicada a ello de 8MP- y un modo Super Zoom de 60X.



En cuanto al retrato, además de la importancia del sensor y las lentes, en los últimos años ha cobrado mucha importancia la mejora del efecto 'Bokeh', logrando aislar al sujeto y desenfocar el fondo de la imagen (como haría una cámara profesional al reducir la apertura de diafragma de la lente). El Portrait Mode de vivo, potenciado por un algoritmo de enmascaramiento de cuatro capas, permite a los usuarios separar el sujeto del fondo y aplicar efectos por separado para lograr un resultado más refinado.



Para terminar con las cámaras traseras del 'smartphone', es importante destacar funciones como Wide-Angle (gran angular) y Macro, que ayudan a obtener fotos de calidad profesional en una amplia gama de escenarios. En la parte delantera se sitúa otra cámara, normalmente con menos calidad, pero la suficiente para tomar la típica foto 'selfie' con la familia o amigos en cualquier momento y situación. vivo ha cuidado especialmente este punto dotando a la lente de 32MP.