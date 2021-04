Popular indígena trans busca ser diputada en México reivindicando derechos LGBT y economía informal

Por Noe Torres

CIUDAD DE MÉXICO, 13 abr (Reuters) - Después de haber sido vejada por la policía hace meses mientras vendía su mercancía en las calles de Ciudad de México, "Lady Tacos de Canasta", una afamada indígena trans que participó en un documental de Netflix, busca ahora ser legisladora para luchar por los derechos LGBT y de los trabajadores informales.

Nacida en el estado sureño Oaxaca, Marven, como le gusta ser llamada, es de origen mixteca y se identifica con la tradición indígena zapoteca de los muxes, un término para referirse a alguien nacido biológicamente como un hombre, pero que adopta una identidad que mezcla características masculinas y femeninas.

"Toda la vida he sido señalada por mi orientación sexual y he sido perseguida por vender en la vía pública. ¿Por qué no luchar, por qué no alzar la voz?", dijo la vendedora de tacos de 36 años, quien suele ofrecer sus productos peinada con trenzas y luciendo coloridos vestidos típicos del sureste mexicano.

Se hizo popular en 2016 tras la difusión de un video en el que aparece de larga cabellera y minifalda gritando para atraer clientes con una voz aguardentosa: "¡Tacos de canasta, tacos!", una variante del icónico alimento mexicano, lo que le valió su sobrenombre en las redes sociales.

Su fama creció más tarde cuando protagonizó un capítulo de la serie documental de Netflix "Las crónicas del taco", donde narra cómo inició desde pequeña en el negocio familiar y las vicisitudes de viajar por la enorme Ciudad de México buscando clientes montada en su bicicleta con un cesto repleto de tacos.

CONTRA EL HARTAZGO

El año pasado, volvió a hacerse viral luego de un altercado con un grupo de policías que, en pleno y emblemático Zócalo capitalino, tiraron su mercancía al suelo cuando pretendían confiscarle su bicicleta por tratar de vender en la zona, desafiando las medidas de confinamiento por el coronavirus.

Fue entonces que decidió abandonar las calles y abrió un modesto local de comida oaxaqueña y lanzó su postulación como candidata al Congreso de la ciudad en las elecciones intermedias de junio buscando reivindicar la economía informal, que ocupa a más de la mitad de la fuerza laboral del país.

"Es la peor humillación que he recibido en la vida, y la recibí en las calles miles de veces. No quiero que a nadie más se le humille por trabajar honradamente", dijo, mientras atendía las mesas de su negocio al cual, la mayoría de los comensales llegan atraídos para fotografiarse con ella.

Su candidatura, abanderada por Equidad, Libertad y Género, una pequeña agrupación política con ideas progresistas de reciente creación, aparecerá en las boletas tanto con su nombre Juan Francisco Martínez como con el de "Lady Tacos de Canasta".

"Es mi manera de demostrar al mundo mi dualidad de género", aseguró Marven, quien, a la fecha, contabiliza cientos de miles de seguidores en sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter, lo cual, dijo, será aprovechado para impulsar su campaña.

Su caso no es el único en el país. Las fuerzas políticas están buscando sacar partido de la popularidad de actores de televisión, deportistas y hasta reinas de belleza, convirtiéndolos en aspirantes a distintos cargos en los próximos comicios, los más grandes en la historia de México.

Algunos críticos ven la estrategia como un intento desesperado por llamar la atención de los votantes en momentos en que la oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene pulverizada en el Congreso y muchos de los Gobiernos locales tras la apabullante victoria de su partido en 2018.

Otros creen que la conformación de nuevas fuerzas políticas, en un sistema electoral que tiene diversos partidos, sería una táctica del oficialismo para diluir el apoyo a los opositores.

Pero Marven afirma que su postulación responde al cansancio de la población por las fallas de los políticos.

"Los mexicanos estamos hartos", dijo. "Necesitamos un cambio verdadero, que el pueblo, que sabe de las necesidades de la gente, sea quien gobierne". (Con reporte adicional de Sharay Angulo. Editado por Ana Isabel Martínez)