P.Bajos/R.Unido.- Just Eat Takeaway seguirá priorizando la cuota de mercado por encima del Ebitda

26/10/2020 Repartidor de Just Eat POLITICA ECONOMIA JUST EAT



ÁMSTERDAM, 13 (EUROPA PRESS)



La compañía de reparto de comida a domicilio Just Eat Takeaway seguirá priorizando a corto plazo elevar su cuota de mercado por encima de mejorar su resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado con el objetivo de seguir creciendo, según ha explicado la firma este martes en un comunicado.



La empresa espera así "capitalizar" el ímpetu logrado por su programa de inversiones. Just Eat Takeaway estima que seguirá registrando un abultado crecimiento en el número de pedidos durante 2021 en comparación con el año anterior.



De acuerdo con los datos operativos publicados por la plataforma, cerró el primer trimestre con un total de 200 millones de pedidos, lo que supone un incremento del 79%. En Reino Unido, su principal mercado, contabilizó un crecimiento del 96%, hasta lograr 63,8 millones de pedidos.



De la cifra global, 69,4 millones de pedidos se correspondían con el segmento de 'delivery', el triple que hace un año, mientras que el resto se atribuye a su segmento 'marketplace'



El valor de los pedidos gestionados a través de su plataforma experimentó un crecimiento de 88%, hasta alcanzar los 4.500 millones de euros. De esta forma, el precio medio del pedido fue de 22,5 euros, frente a los 21,42 euros observados al cierre del primer trimestre de 2020.



Parte del abultado crecimiento registrado por la empresa se debe al impacto de la pandemia. Debido al cierre de comercios, al confinamiento y al cambio en las tendencias de consumo, las compras a través de Internet se han acelerado en el último año. Así, los datos del primer trimestre de 2021 se comparan con los del mismo periodo de 2020, cuando la pandemia apenas había afectado a Europa.



Just Eat Takeaway ha destacado que durante el trimestre ha seguido expandiendo su modelo 'Scoober', a través del cual opera una flota propia de repartidores asalariados. Entre enero y marzo, expandió la cobertura de este modelo en Londres y lo lanzó por primera vez en Birmingham (Reino Unido) y en las ciudades francesas de Lyon, Burdeos y Toulouse.