Paula Echevarría, "totalmente enamorada", comparte la imagen más especial con su pequeño

MADRID, 13 (CHANCE)



Paula Echevarría está viviendo, sin duda, los días más emocionantes de su vida. El pasado domingo daba a luz a su segundo hijo, Miguel Jr e, inmersa en un carrusel de sensaciones, la actriz ha compartido con sus seguidores las primeras imágenes de su pequeño.



Así, si a las pocas horas de su llegada al mundo Paula confesaba que todo había ido fenomenal y que Miguel era un bebé sano y buenísimo, este lunes la asturiana no dudaba en desvelar que su pequeño es idéntico a su papá, Miguel Torres. "Como dos gotas de agua", señalaba emocionada con una tierna imagen en la que el chiquitín duerme plácidamente encima del exfutbolista.



Y esta mañana, horas antes de abandonar el hospital madrileño en el que ha nacido el pequeño, Paula ha compartido una preciosa fotografía en blanco y negro en la que, dándole el pecho a su bebé, le mira completamente embelesada. La asturiana, emocionada, confiesa que está "totalmente enamorada" de Miguel Jr, al que no ha dudado en definir como "el hombre de mi vida".



Una preciosa imagen que no han tardado en comentar numerosos amigos de la actriz, como Miriam Giovanelli, Poty - que ha aprovechado para felicitar a su querida amiga por su maternidad - Vicky Martín Berrocal o Vanessa Romero, que han elegido emoticonos de corazones para describir su sensación al ver la fotografía de Paula con su pequeño, mientras que Eugenia Silva no ha dudado en confesar que "muero de amor" con el precioso vínculo madre-hijo que refleja la última publicación de la asturiana.