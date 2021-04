OPEP: Repunte del mercado petrolero absorbería oferta adicional

(Bloomberg) -- La OPEP pronosticó que los mercados globales de petróleo continuarán repuntando en los próximos meses a medida que la demanda se recupere, lo que permitirá al grupo y sus aliados continuar con sus aumentos en la producción recientemente acordados.

“Las reducciones en los inventarios excedentes, así como un esperado repunte en la demanda de productos, allanarán el camino para una recuperación cautelosa del equilibrio en los mercados petroleros en los meses de verano”, indicó en su informe mensual el grupo, que aumentó levemente el pronóstico de consumo de este año.

El aumento de la demanda significa que las reservas deberían continuar disminuyendo incluso cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados reanudan alrededor de 2 millones de barriles diarios de producción interrumpida en los próximos tres meses, según el informe.

La OPEP+, la alianza de 23 naciones liderada por Arabia Saudita y Rusia, sorprendió a los operadores el 1 de abril al anunciar que restablecería algunos de los suministros que estaban inactivos cuando la demanda colapsó durante la pandemia.

Sin embargo, los mercados absorbieron la noticia con calma y, desde entonces, los precios se han mantenido estables en cerca de US$64 por barril en Londres, ya que nuevas señales de una mejora en la demanda y la confianza económica sugirieron que la coalición tomó la decisión correcta.

El informe publicado el martes por el departamento de investigación de la OPEP, con sede en Viena, se sumó a la evidencia.

El grupo elevó su pronóstico para la demanda mundial de petróleo de este año en 190.000 barriles por día a un promedio de 96,46 millones por día, lo que implica un crecimiento de aproximadamente 6 millones por día desde 2020. Si bien redujo las perspectivas para este trimestre en 520.000 barriles por día, esto se vio compensado por un impulso proporcional al cuarto trimestre.

Se trata de una evaluación más optimista de la que la OPEP y sus socios hicieron justo antes de su última reunión, cuando rebajaron las proyecciones de la demanda.

Un resurgimiento del consumo de combustible en los próximos meses, a medida que se inicia la demanda de verano y la implementación de las vacunas estimula la actividad económica, significa que los barriles adicionales del cartel deberían ser absorbidos.

La demanda de crudo de la OPEP promediará 26,85 millones de barriles por día en el segundo trimestre y 28,33 millones de barriles por día en el tercero, según el informe. El grupo extrajo alrededor de 25 millones de barriles por día el mes pasado, por lo que las reservas aún deberían disminuir, incluso a medida que la OPEP+ avanza gradualmente en el retorno de poco más de 2 millones de barriles por día.

Más de la mitad del aumento será proporcionado por el líder de facto de la OPEP, Arabia Saudita, que ha estado haciendo recortes adicionales para ayudar a despejar el sostenido excedente. El reino extrajo alrededor de 8 millones de barriles por día en marzo, según el informe.

Sin embargo, también indicó que, a pesar de las señales de recuperación, la organización no se inclina por acelerar la reactivación de los suministros. Incluso si la OPEP+ agrega 2 millones de barriles por día según lo programado para fines de julio, aún mantendrá unos 5,8 millones fuera de actividad, casi 6% del total mundial.

“La gran incertidumbre que rodea la frágil recuperación del impacto sin precedentes del covid-19 continúa requiriendo un atento monitoreo de la evolución del mercado, a pesar de las amplias medidas de estímulo y las primeras señales de un retorno a la normalidad”, indicó.

