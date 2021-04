Niños en situación de calle en Bolivia "celebran" proyecto de ley a su favor

Policías se movilizan en moto con varios niños durante una campaña de la policía en conmemoración del Día del Niño hoy, en La Paz (Bolivia). EFE/ Martin Alipaz

La Paz, 12 abr (EFE).- Un grupo de niños bolivianos en situación de calle, uno de los sectores más vulnerables, conmemoraron este lunes el Día del Niño en el país con un acto en el que celebraron la presentación de un anteproyecto de ley al Parlamento que reivindica sus derechos que han quedado "invisibles".

El anteproyecto de ley "de prevención, atención y protección integral para personas en situación de calle" fue presentado el pasado 4 de marzo por la comisión de Constitución que preside la senadora oficialista Virginia Velasco para aportar en la protección de este sector del país que es considerado uno de los más vulnerables.

"Esperemos que esto avance y que se pueda promulgar para velar por la protección de los niños", dijo este lunes a Efe la senadora Velasco.

El proyecto, que debe ser revisado por una comisión y luego ser tratado en la Cámara de Senadores y de Diputados para su aprobación, consta de 24 artículos que tienen el objetivo de promover y garantizar el "goce pleno en condiciones de igualdad" de los niños en situación de calle.

En la norma se promueven políticas de prevención, políticas públicas de atención, programas de reintegración familiar y comunidades terapéuticas para la "recuperación y rehabilitación" de las personas en situación de calle.

En el acto en La Paz estuvieron presentes representantes de la Red Nacional por la Defensa de los Derechos de Niños y Niñas en Situación de Calle, representantes de Save The Children y de Unicef, entre otras instituciones.

Los niños presentes, algunos con sus familias, otros solos, otros con sus singulares pasamontañas que caracterizan a los lustrabotas en la ciudad compartieron un desayuno con las distintas instituciones a propósito del Día del Niño boliviano que se celebra este lunes.

Los niños mostraron unos carteles a los representantes con algunos pedidos como "yo también quiero ir al doctor", "yo también tengo derecho a opinar" o "yo también necesito mis documentos" otros más jóvenes presentaron un "rap" contando sus historias de superación.

Por otra parte, los representantes se comprometieron a dar seguimiento al proyecto de norma como también a seguir trabajando por sus derechos.

LA REALIDAD DE LOS NIÑOS

Carlos, uno de los niños, contó que vivió por muchos años en la calle por "factores económicos", que, como muchos otros pequeños, consiguió dinero al día vendiendo dulces, chicles o limpiando parabrisas en las esquinas, pero que aprendió a hacer tucumanas, unas empanadas, y ahora sale adelante vendiendo las mismas.

"Necesitamos más apoyo de las autoridades, más apoyo de las instituciones, porque lamentablemente son pocas las que velan por nuestros derechos", dijo Carlos.

Por su parte, el representante de la Red Nacional por la Defensa de los Derechos de Niños y Niñas en Situación de Calle, José Luis Arce, expresó a Efe que la primera urgencia del sector es dejar de ser "invisibles" para la sociedad, ya que a pesar de que están en las calles, muchos han normalizado esta situación y ya no se hace nada al respecto.

Además indicó que los cientos de niños en las calles también han sido afectados por la pandemia de la covid-19 ya que no tenían acceso a la salud ni a materiales de bioseguridad que puedan protegerlos de la enfermedad.

"Algunos han vuelto a su núcleo familiar, pero una gran mayoría se ha quedado en la calle propensos al covid-19", indicó Arce.

Por ello es necesario "restituir" sus derechos, al igual que generar "oportunidades" para que los niños salgan de las calles y del trabajo infantil que en Bolivia está autorizado desde los 14 años, sostuvo Arce.

De acuerdo a datos de un censo realizado en 2014, en diez ciudades de Bolivia existen 3.768 personas en situación de calle de las cuales alrededor de unos 1.400 son niños y niñas, según datos difundidos en el acto.