Navalni denuncia no haber recibido el Corán en su prisión

El opositor ruso Alexéi Navalni indicó este martes, primer día del Ramadán (ayuno sagrado) para numerosos musulmanes, que presentó una denuncia contra la colonia penal donde está internado por no haber recibido un ejemplar del Corán, como había solicitado.

"¿Quién hubiera podido pensar que la primera demanda contra mi colonia sería a causa del Corán?", señaló el opositor en su cuenta en la red Instagram. Navalni está en huelga de hambre desde el 31 de marzo en protesta por sus malas condiciones de detención.

Además, aseguró que los libros que había llevado consigo cuando fue detenido, a principios de marzo, aún no le han sido entregados puesto que deben ser "controlados por extremismo", un trámite que dura normalmente tres meses.

"¿Va usted a comprobar si el Corán es extremista? Es algo estúpido e ilegal (...) Por lo tanto escribí una petición al director y presenté una denuncia", añadió.

Criticado por sus posiciones racistas durante la década de 2000 y por haber participado en manifestaciones de la extrema derecha, Navalni explicó que había tomado la decisión de "estudiar en profundidad y comprender el Corán" durante su detención.

"Todo el mundo a mi alrededor está discutiendo sobre el Islam y los musulmanes y el 99% de los que hablan no saben absolutamente nada al respecto. Pero, decidí que me convertiría en un campeón del Corán entre los políticos rusos no musulmanes", escribió.

Navalni cumple una pena de dos años y medio por un caso de fraude que se remonta a 2014, claramente visto como un pretexto para encarcelarlo pese a las frecuentes negativas del Kremlin.

Dejó de alimentarse para denunciar las condiciones de su detención y la negativa por parte de las autoridades a brindarle un tratamiento médico adecuado, afirmando sus abogados que padece una doble hernia discal. El lunes acusó a las autoridades de intentar forzarlo a alimentarse.

tbm/pop/sg/age/mb