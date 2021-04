México.- López Obrador afirma que Guerrero debe elegir "libremente" a su gobernador y dice que "no confía" en el INE

11/04/2021 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador POLITICA BERENICE FREGOSO EL UNIVERSAL / ZUMA PRESS / CONTA



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado este martes que la población de Guerrero debe elegir "libremente" a su próximo gobernador y ha señalado que "no confía" en el Instituto Nacional Electoral, después de que este organismo haya retirado la candidatura de Félix Salgado a gobernador de ese estado.



En su rueda de prensa diaria, el mandatario mexicano ha pedido a Salgado, que ha cercado la sede del INE junto a partidarios de su partido, Morena --al que también pertenece López Obrador--, para protestar por la cancelación de su candidatura, que luche "contra el fraude de manera pacífica".



De forma paralela, ha reconocido que las declaraciones de Salgado en las que advirtió de que si el INE confirma la pérdida de su candidatura "no habrá" elecciones en Guerrero o en las que amenazó con encontrar los domicilios de los consejeros electorales que votaran en su contra "crispan el ambiente electoral".



"Pero también crispan los que hacen fraude", ha insistido, subrayando que no "justifica" pero haciendo hincapié en "por qué no dejar al pueblo que decida", ya que eso "también es un agravio, un atentado a la democracia", ha informado el diario 'El Universal'.



El INE suspendió la candidatura de Salgado por presentar un informe de precampaña fuera de plazo y Morena, que también pelea la restitución de las candidaturas de ambos por la vía judicial, se ha mostrado en desacuerdo y ha criticado que la institución "ya caducó".



La candidatura de Salgado a gobernador de Guerrero ha levantado polémica en México porque está acusado de violación y abuso sexual por cinco mujeres. Mientras, López Obrador ha despertado la indignación de las mujeres mexicanas por respaldar la candidatura de Salgado, que es aliado suyo, y ha denunciado que las acusaciones contra él están "fabricadas".



Durante su intervención, el mandatario mexicano ha aludido a las acusaciones contra el excandidato y ha indicado que no existe ningún proceso judicial abierto contra Salgado en este sentido.



"Si el tribunal resuelve, pues sancionen, pero no le quiten el derecho de participar y que sea el pueblo el que decida si es mal candidato, mal ciudadano, que el pueblo sancione, que el pueblo diga, que el pueblo de Guerrero, no por consigna", ha reiterado.