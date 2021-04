Más del 50 % de los que consumen marihuana y alcohol dice manejar agresivamente

Un hombre fuma hoy marihuana en una pipa. EFE/Carlos Ramírez/Archivo

Miami, 13 abr (EFE).- Más de la mitad (52 %) de los automovilistas estadounidenses que consumen alcohol y marihuana reconocen que manejan a menudo de manera agresiva, un porcentaje muy superior a los no consumidores (21 %) y mayor también a los de los que solo toman bebidas alcohólicas (28 %) o solo marihuana (41 %).

La combinación de las dos drogas más usadas en Estados Unidos, no necesariamente tomadas a la vez, hace que los conductores sean propensos a tener conductas más arriesgadas al volante que los demás, según un estudio de la Asociación de Automovilistas Americanos (AAA).

La AAA, con más de 60 millones de socios en EE.UU. y Canadá, encuestó a una muestra de 2.710 automovilistas mayores de 16 años para conocer cómo influye en su manera de manejar el consumo de alcohol y marihuana.

Según datos de encuestas oficiales, 139,8 millones de personas a partir de 12 años de edad en adelante dicen haber tomado bebidas alcohólicas en el último mes y 43,5 millones admiten haber consumido marihuana en el último año.

Hasta ahora 16 estados de EE.UU. y Washington D.C. han legalizado la marihuana para uso recreativo y 15 congresos estatales están tramitando proyectos de ley de legalización del uso terapéutico o solo para adultos de los derivados del cáñamo.

De los 2.710 encuestados por AAA, 1.434 dijeron no haber consumido alcohol ni marihuana en los últimos 30 días, 1.036 consumió alcohol, 103 marihuana y 137 marihuana y alcohol.

Como automovilistas los más peligrosos son los últimos.

Un 53 % de ellos dicen que alguna vez leyeron textos cuando estaban al volante, un 40 % que escribió y envió mensajes y un 55 % que manejó más velocidad de la permitida en las autopistas.

En mas ocasiones que en los anteriores casos, un 48 % se saltó un semáforo en rojo deliberadamente y un 52 % condujo de manera agresiva.

La diferencia con los otros grupos es notoria, incluso con los que solo consumen alcohol.

En este caso son un 30 % los que alguna vez leyeron un texto al volante, un 21 % los que escribieron y enviaron textos, un 43 % los que sobrepasaron el límite de velocidad, un 32 % lo que se pasaron semáforos en rojo y un 28 % los que manejaron agresivamente.

"Con independencia de si la marihuana es legal o recetada, conducir bajo los efectos de esa droga es ilrgal y extremadamente peligroso", dijo Mark Jenkins, portavoz del Auto Club Group, el grupo más grande detro de la AAA.

Aunque algunos conductores crean que la marihuana les hace manejar mejor, está demostrado que puede inhibir la concentración, alargar los tiempos de reacción y nublar el juicio, advirtió Jenkins.