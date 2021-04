LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Martes 13 de abril de 2021

LO ÚLTIMO

Erupción de volcán siembra penurias en la nación caribeña de San Vicente

Biden increpa a Putin sobre tensiones con Ucrania

Habrá secuelas graves de la pandemia en todo el mundo, advierte reporte de EEUU

EEUU retirará tropas de Afganistán para el 11 de septiembre

Egipto confisca buque que se atascó en Canal de Suez

Selena Gomez y J.Lo encabezan concierto para vacunas

PRIMERA PLANA

AMN-GEN CORONAVIRUS-VACUNA EEUU

WASHINGTON — Estados Unidos recomienda “pausar” la administración de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Johnson & Johnson para investigar los reportes de trombos potencialmente peligrosos. En Estados Unidos se han administrado más de 6,8 millones de dosis de la vacuna de J&J, que es de una sola aplicación. Por Zeke Miller. 620 palabras. AP Foto. ENVIADO.

—CORONAVIRUS-VACUNA J&J-EUROPA: J&J retrasa lanzamiento vacuna COVID en Europa por coágulos

—CORONAVIRUS-ESPAÑA: Hay más beneficios que riesgos en la vacuna de J&J, dice Sánchez

MUN-GEN CORONAVIRUS

NUEVA DELHI - El repunte de contagios de COVID-19 en India, perceptible en todo el país, es especialmente alarmante porque India es un importante productor de vacunas y un proveedor clave de la iniciativa COVAX respaldada por Naciones Unidas. Por Sheikh Saaliq y Anirudda Ghosal. 924 palabras. AP Foto. ENVIADO

—CORONAVIRUS-FRANCIA: Francia suspende vuelos con Brasil por variantes del COVID

—CORONAVIRUS-ESPAÑA-ECONOMÍA: España quiere transformar su economía tras la pandemia

—CORONAVIRUS-GRAN BRETAÑA: GB ofrece vacunas contra coronavirus a todo mayor de 45 años

—CORONAVIRUS-VACUNAS INDIA: India aprobará vacunas con luz verde de OMS y reguladores

—ONU-CORONAVIRUS-VIOLENCIA SEXUAL: ONU acusa 52 ejércitos y grupos de violencia sexual durante la pandemia

—CORONAVIRUS-OMS ANIMALES VIVOS: OMS pide suspender la venta de animales salvajes en mercados

—CORONAVIRUS-ALEMANIA: Alemania busca uniformar reglas contra la pandemia

MOR-GEN IRAN-NUCLEAR

DUBÁI — Irán comenzará a enriquecer uranio a un 60% de pureza, el más alto que haya realizado su programa atómico, después de un ataque a su instalación nuclear de Natanz, anuncia un negociador nuclear iraní. El comentario surge después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán advirtiera que el ataque del fin de semana podría dañar las negociaciones en curso sobre su malogrado acuerdo atómico con las potencias mundiales. Por Jon Gambrell. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN CORONAVIRUS-MIGRANTES-HOTEL

PUERTO RICO DE GRAN CANARIA, España - En medio de una crisis humanitaria en las Islas Canarias españolas, un hotel y un restaurante abren sus puertas a inmigrantes que se habían quedado fuera del sistema oficial de recepción de migrates. Por Renata Brito. 930 palabras. AP Foto. ENVIADO

REP-GEN GINEBRA-CIENCIA

GINEBRA - No conforme con ser un importante centro de resolución de conflictos, Ginebra apunta a convertirse en una capital científica visionaria, abocada a los grandes temas, incluido el futuro de la humanidad, capaz de ofrecer un marco diplomático a los descubrimientos científicos, que facilite su implementación. Por Jamey Keaten. 750 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

REP-GEN UNIVERSIDAD-CEMENTERIO

CLEMSON, Carolina del Sur - Una universidad de EEUU confronta un macabro hallazgo en sus terrenos: tumbas sin lápida de los afroestadounidenses que la construyeron y de esclavos que trabajaron en la plantación que hubo alguna vez allí. El hallazgo plantea un delicado dilema en esta época de reclamos de justicia racial. Por Michelle Liu. 900 palabras. AP Fotos.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

CAR-GEN SAN VICENTE-VOLCAN

KINGSTOWN, San Vicente — La isla de San Vicente se está quedando sin agua debido a la contaminación de cenizas volcánicas y necesitará cientos de millones de dólares para recuperarse del estallido del volcán La Soufrière, afirman líderes de la nación caribeña. Por Kristin Deane y Dánica Coto. 420 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN CORONAVIRUS-MÉXICO VACUNA

CIUDAD DE MÉXICO - México anuncia el inicio de los ensayos clínicos con humanos de su vacuna contra el COVID-19 y el gobierno confía en que el fármaco pueda estar listo para finales de 2021. 419 palabras. Con AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN BOLIVIA-ELECCIONES REGIONALES

LA PAZ, Bolivia - El expresidente Evo Morales anticipa cambios en su partido Movimiento al Socialismo (MAS), en el poder, luego de importantes reveses en las recientes elecciones regionales. Por Carlos Valdez.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN EEUU-RUSIA

SIN PROCEDENCIA — El presidente Joe Biden habla por teléfono con el mandatario ruso Vladimir Putin, a quien le increpa sobre el aumento de la presencia militar rusa a lo largo de la frontera con Ucrania. Biden le dice que EEUU “actuará firmemente en defensa de sus intereses nacionales” con respecto a las ciberintrusiones rusas y su injerencia electoral. Por Aamer Madhani. 360 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN MINNESOTA-POLICIA-TIROTEO

BROOKLYN CENTER, Minnesota - La policía choca con manifestantes por segunda noche consecutiva en un suburbio de Minneapolis donde una policía mató de un disparo a un hombre negro durante una parada de tráfico el fin de semana. Al parecer, la agente pretendía disparar una pistola eléctrica, no un arma de fuego. Por Mohamed Ibrahim. 892 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN VATICANO-EEUU-ABUSOS

ROMA — Un obispo de Minnesota que fue investigado por el Vaticano por supuestamente interferir con investigaciones pasadas sobre abusos sexuales en el clero renuncia al cargo. El papa Francisco aceptó la renuncia del obispo Michael Hoeppner y nombró a un sustituto temporal para dirigir la diócesis de Crookston. 370 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

MUN-GEN CORONAVIRUS-SECUELAS GLOBALES

SIN PROCEDENCIA — Un nuevo informe de los servicios de inteligencia de EEUU advierte que los efectos de la pandemia de coronavirus contribuirán durante el próximo año a “crisis humanitarias y económicas, disturbios políticos y competencia geopolítica”. Advierte también sobre las amenazas de los adversarios extranjeros de EEUU y de los extremistas violentos dentro del país. Por Eric Tucker. 540 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-AFGANISTAN

WASHINGTON — EEUU anuncia que retirará todas sus tropas de Afganistán para el 11 de septiembre, cuando se cumplirán los 20 años desde los ataques terroristas que fueron tramados en ese país. La decisión implica que no se cumplirá el plazo del 1 de mayo fijado en un acuerdo entre el gobierno de Donald Trump y el Talibán el año pasado. Por Lolita C. Baldor y Ellen Knickmeyer. 340 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN SUEZ-BUQUE ATASCADO

EL CAIRO — Egipto confisca el enorme buque de carga que se atascó en el Canal de Suez el mes pasado debido a una disputa financiera con su propietario. Dice que no soltará al Ever Given mientras la empresa japonesa propietaria no pague una compensación. Por Samy Magdy. 330 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN RUSIA-NAVALNY

MOSCÚ — El líder opositor ruso Alexei Navalny demanda a la cárcel donde está confinado por negarle acceso al Corán, que deseaba estudiar durante su tiempo en prisión. Navalny lleva dos semanas en huelga de hambre en protesta por la negativa de las autoridades penitenciarias de permitir que su médico le examine al sufrir de dolores de espalda y en las piernas. Por Daria Litvinova. 380 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN OTAN-UCRANIA

BRUSELAS - El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advierte a Moscú que no aumente el número de tropas movilizadas en la frontera con Ucrania y expresa el apoyo “inquebrantable” de la alianza al vecino de Rusia. 258 palabras. AP Foto. ENVIADO

EUR-CLI UE-EEUU-EMISIONES

BERLÍN - Decenas de parlamentarios europeos, directivos de empresas y líderes sindicales instan a Estados Unidos a que reduzca en un 50% sus emisiones de efecto invernadero en la próxima década, en comparación con los niveles de 2005.429 palabras. AP Foto. ENVIADO

ASI-GEN JAPON-FUKUSHIMA

TOKIO — Japón decide empezar a descargar al océano grandes cantidades de agua radiactiva ya tratada que ha estado almacenada en la planta nuclear de Fukushima, una medida a la se oponen pescadores, habitantes y vecinos del país. El agua comenzaría a descargarse dentro de unos dos años. Por Mari Yamaguchi. 360 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUN-GEN RAMADAN

YAKARTA - Los musulmanes empiezan a celebrar el Ramadán con oraciones comunitarias en un fuerte contraste con las mezquitas vacías del año pasado, cuando el mes sagrado del islam coincidió con el inicio de la pandemia del coronavirus. Por Niniek Karmini. 601 palabras. AP Foto. ENVIADO

DEPORTES

DEP-FUT CONMEBOL-VACUNAS

BUENOS AIRES — La Confederación Sudamericana de fútbol recibirá una donación de 50.000 vacunas contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinovac y las usará para inocular a los planteles que disputarán la Copa América y otros torneos en la región. 400 palabras. AP Fotos. Editores: en desarrollo.

DEP-FUT CAMPEONES PSG-BAYERN

PARÍS — Mermado por lesiones, el defensor del título Bayern Múnich busca revertir un 3-2 adverso de visita al Paris Saint-Germain para alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones. Por Jerome Pugmire. 500 palabras. palabras. AP Fotos. Editores: partido comienza a las 1900 GMT.

ESPECTACULOS Y CULTURA

ESP-MUS CARLOS VIVES-RICKY MARTIN

NUEVA YORK - Más de tres décadas después de haber recorrido juntos las calles de San Juan, Ricky Martin y Carlos Vives regresan a Puerto Rico con una carta de amor a la isla en la que se evidencia su fraternal amistad. Para Vives, “Canción bonita” fue la oportunidad de rendir homenaje a la tierra que lo acogió por años como actor de telenovelas, donde firmó su primer contrato discográfico y donde además vio nacer a sus dos hijos mayores. Por Sigal Ratner-Arias. 750 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS GLOBAL CITIZEN-SELENA GOMEZ-JLO

NUEVA YORK - Respaldada por un concierto internacional presentado por Selena Gomez y encabezado por Jennifer Lopez, la organización Global Citizen presenta una ambiciosa campaña para ayudar a los trabajadores de la salud de los países más pobres del mundo a recibir pronto vacunas contra el COVID-19. Por Glenn Gamboa. 1.100 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-GEN CORONAVIRUS-BRASIL-ARTES

RIO DE JANEIRO - Río es la cuna de la samba y la bossa nova y el hogar de las festividades libertinas del Carnaval que fomentan los disfraces y las payasadas. Pero con los casos de coronavirus y las muertes que siguen aumentando, las salas de conciertos y los teatros permanecen cerrados. Por Bruna Prado. 530 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

