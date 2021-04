Laschet y Söder llevan a Bundestag puja por liderar a conservadores alemanes

EFE/EPA/CLEMENS BILAN /Archivo

Berlín, 13 abr (EFE).- Los dos políticos que aspiran a la candidatura de los conservadores alemanes en las generales de septiembre, Armin Laschet y Markus Söder, llevaron este martes al Bundestag (Cámara baja) su puja en busca del apoyo de los diputados de sus filas.

Laschet, presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y jefe de gobierno de Renania del Norte-Westfalia, y Söder, presidente de la bávara Unión Socialcristiana (CSU) y jefe de gobierno de Baviera, se sometieron durante cuatro horas a las preguntas del grupo parlamentario conjunto de ambos partidos hermanos.

Al cierre del encuentro a puerta cerrada, los dos candidatos se comprometieron a alcanzar un acuerdo, cuanto antes, a ser posible esta misma semana.

Söder avanzó a los parlamentarios que mantendría una conversación con Laschet y prometió una buena solución y una "vía común". "Sólo funciona de forma conjunta y sólo si lo acordamos entre nosotros", aseguró, según recogió "Der Spiegel" citando a diputados presentes en la reunión.

Laschet indicó su voluntad de lograr "muy rápido, muy pronto, si es posible esta semana" una "buena decisión".

Según informaron medios alemanes con fuentes dentro de la reunión, la ronda de preguntas fue especialmente extensa y entre los que se han posicionado, un total de 61 sobre los 246 diputados, predominan los que apoyan a Söder (39 a 22).

Laschet, que aplaudió el debate, advirtió a los parlamentarios frente al personalismo, en una referencia velada a su adversario, mientras el bávaro se presentó como el líder que puede hacer ganar al partido, que ha cedido casi diez puntos porcentuales en las encuestas desde principios de año.

POPULARIDAD Y APARATO

Söder es más popular entre los alemanes, en parte por defender las restricciones en la pandemia, además de más carismático; pero lidera un partido regional mucho más pequeño que la CDU de Laschet, que tiene detrás al aparato de su partido.

En lo político, Laschet representa el continuismo de la era de la canciller Angela Merkel, mientras que Söder mantiene posiciones más conservadoras en la cuestión migratoria y más reservadas en cuanto a la Unión Europea.

El pulso entre los dos políticos conservadores por la candidatura de la CDU/CSU para las elecciones se ha ido elevando en las últimas semanas, conforme el bloque conservador caía en los sondeos por los reveses del Gobierno en la gestión de la pandemia y la campaña de vacunación.

Ambos proclamaron formalmente el pasado domingo que aspiraban a ser designados candidatos para los comicios generales del 26 de septiembre, los primeros desde 2005 en el que el bloque conservador no estará liderado por Merkel, que piensa abandonar la política tras la formación del próximo Gobierno.

La canciller ha evitado respaldar a alguno de los dos candidatos. "Me he mantenido, me mantengo y me mantendré fuera" del debate de la candidatura, aseguró Merkel este martes al ser preguntada al respecto. En el encuentro en el Bundestag estuvo presente, pero no tomó la palabra.

Desde hace décadas, ambos partidos consensúan su candidatura conjunta a las generales, pero sólo en dos ocasiones el designado fue un líder bávaro: en 1980, Franz Josef Strauss, y en 2002, Edmund Stoiber.

No obstante, ninguno de los dos bávaros alcanzó la Cancillería. En ambos casos, el bloque conservador estaba en la oposición y los socialdemócratas lograron la reelección con Helmut Schmidt y Gerhard Schröder como cancilleres, respectivamente.