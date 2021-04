La ONU dice que el proceso de la nueva Constitución de Haití no es inclusivo

Miles de haitianos marchan el 29 de marzo del 2021 en contra de la nueva Constitución que promueve el presidente Jovenel Moise y en defensa de la actual Carta Magna de 1987, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/Jean Marc Herve Abelard/Archivo

Puerto Príncipe, 13 abr (EFE).- La oficina de la ONU en Haití advirtió este martes que el proceso de consultas en torno del borrador de la nueva Constitución que impulsa el presidente Jovenel Moise no es "lo suficientemente inclusivo, participativo o transparente".

"En esta etapa, el proceso no es lo suficientemente inclusivo, participativo o transparente. La apropiación nacional del proyecto de Constitución requiere la participación de una gama más amplia de grupos políticos, sociales, incluidos los de mujeres y religiosos de todo el país", dijo la oficina de la ONU a través de Twitter.

Esta es la primera vez que la ONU se posiciona sobre el proyecto de Constitución que trata de impulsar el presidente Moise, quien considera que la actual carta magna, de 1987, es la fuente de la inestabilidad política que afecta al país caribeño de forma recurrente.

El borrador de nueva Constitución ha sido redactado por una comisión de expertos designada por Moise y el texto ahora está abierto a un proceso de discusión al que están invitados diferentes grupos sociales.

Los partidos de oposición, que mantienen una abierta confrontación con Moise, se han negado a participar en ese proceso, que debería culminar en un referéndum convocado por Moise para el próximo 27 de junio.

Moise prepara de forma paralela la celebración de elecciones legislativas y presidenciales, que están convocadas para el próximo 19 de septiembre, en las que se elegirá al sucesor del actual jefe de Estado.

Las elecciones legislativas están pospuestas desde 2019, lo que ha permitido a Moise gobernar por decreto desde enero 2020, cuando el Parlamento quedó clausurado.

La oposición no reconoce la legitimidad de Moise al considerar que su mandato concluyó el pasado febrero, y reclama que el gobernante deje el poder de forma inmediata y sea reemplazado por una comisión que encabece una "transición".