La noche de Haaland

Londres/Berlín, 13 abr (EFE).- Erling Haaland es la opción de un Borussia de Dortmund que no salió muerto de Mánchester y que pone en riesgo el proyecto de recuperar la Champions League para Pep Guardiola.

Los alemanes llega a la vuelta conscientes del favoritismo del City, aunque con cierto optimismo por el buen partido realizado en la ida, pese a la derrota por 2-1, encajada en los minutos finales del compromiso.

En general, en esta temporada el Dortmund ha mostrado mejor cara en sus partidos de la Liga de Campeones que en los compromisos de la Bundesliga y eso es algo que también alimenta las ilusiones de los dirigidos por Edin Terzic.

Erling Haaland lleva dos partidos sin marcar. En la idea ante el City, el gol fue de Marco Reus y en la victoria por 2-3 ante el Stuttgart en la Bundesliga los tantos fueron de Reus, Jude Bellingham y Ansgrar Knauf.

Estadísticamente es poco probable que Haaland tenga una sequía de tres partidos seguidos, lo que sería la interpretación positiva de ese hecho. También es cierto que en los últimos encuentros el delantero noruego parece haber dado un salto en la medida contribuye más que antes a que sus compañeros saquen provecho de la atención que él genera en las defensas contrarias.

En la parte negativa, el Dortmund tiene la baja de Jadon Sancho que todavía no está a punto después de una larga lesión.

Reus y Mats Hummels tuvieron algunos problemas al final del partido contra el Stuttgart, el primero un golpe en el muslo y el segundo problemas circulatorios, y serán duda para el encuentro.

Enfrente estará un Manchester City que siempre se ha puesto nervioso en noches como estas. Es su oportunidad más clara para estar en unas semifinales de la Copa de Europa desde 2016, cuando lo logró Manuel Pellegrini con los 'Sky Blues'.

Y el equipo viene de perder en la Premier League. Una derrota seguramente anecdótica contra el Leeds United de Marcelo Bielsa, puesto que llevaron la iniciativa todo el partido y acribillaron, sin suerte, la portería de los 'Whites'.

Sirvió eso sí para que Guardiola diera descanso a jugadores que serán titulares este miércoles, como Rodri, Kyle Walker, Ruben Dias y Aymeric Laporte, así como un Kevin de Bruyne que fue la estrella en la ida y que no disputó ni un minuto contra el Leeds.

La frescura y mayor calidad individual del City debería de ser suficiente ventaja para que el equipo pise unas semifinales europeas por primera vez desde que Guardiola está en el banquillo, pero es en estas noches cuando pincha el City.

Ahí estará Haaland dispuesto a dar otra sorpresa mayúscula, como la que protagonizó la temporada pasada el Olympique de Lyon, que apartó a los ingleses en esta misma ronda.

Alineaciones probables:

Borussia Dortmund: Hitz; Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro; Can; Bellingham, Dahoud; Reyna, Reus; y Haaland.

Manchester City: Ederson; Cancelo; Dias, Laporte, Walker; Rodri, Gündogan, De Bruyne; Foden, Sterling y Mahrez.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande.

Hora de inicio: 21:00.

Estadio: Signal Iduna Park (Dortmund).