JJ.OO.- LaLiga reitera su "compromiso" con el deporte olímpico de cara a Tokio

La jugadora de bádminton Carolina Marín y su entrenador Fernando Rivas; los karatecas Sandra Sánchez y Damián Quintero, la palista Maialen Chorraut y el triatleta Mario Mola han intercambiado este martes sus impresiones de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde todos lucharán por medallas, y han recalcado la importancia de LaLiga, a través de LaLigaSportsTV y de su contribución económica, en su preparación para la cita de este verano.



Durante una mesa redonda titulada 'LaLiga y el deporte olímpico' y junto al presidente de LaLiga, Javier Tebas, todos destacaron la importancia del organismo futbolístico en el "crecimiento, progresión y reconocimiento" del resto de deportes a través de los patrocinios, de LaLigaSportsTV -la OTT de LaLiga- o de la contribución económica derivada de los derechos audiovisuales, que asciende a más de 42 millones de euros en la presente temporada.



Tebas destacó la importancia que tuvieron los Pactos de Viana, vehiculados por la entonces presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, en que los deportistas puedan gozar de mucho más apoyo. "Supuso un aumento de un punto y medio, son casi 50 millones por temporada. Estamos colaborando y patrocinando a otros deportistas, es un 'win-win', ganamos los dos. Son grandes deportistas en sus especialidades y nos sirve muchísimo de exposición, para LaLiga y para España", destacó.



Además, recordó que la iniciativa se lleva con éxito desde el curso 2013-14, primero a través de las Federaciones y luego a través de deportistas individuales. "Es devolver a la sociedad lo que la sociedad le ha dado al fútbol profesional. Es nuestra obligación devolvérselo al resto de deportes", indicó. "Carolina Marín nos está ayudando a distribuir la marca de LaLiga y de España, igual que Mario Mola, uno de los mejores triatletas del mundo", apuntó.



También explicó que LaLigaSportsTV es "esencial" y que ya tiene "1,2 millones de usuarios registrados", además de mandar "ánimo" a todos los participantes para los Juegos. "Espero que el trabajo que han hecho se vea reflejado en éxitos deportivos en los Juegos Olímpicos. No tengo 'medallitis', no se puede pensar solo en eso. Sé que han trabajado mucho, lástima ese parón en su preparación", indicó sobre el aplazamiento de la cita en 2020.



LOS OLÍMPICOS, GRANDES FUTBOLEROS



Durante la charla, los deportistas charlaron de qué esperan en la cita olímpica, además de confesarse como grandes futboleros y de explicar qué significa el apoyo de LaLiga para ellos. Por ejemplo, la vigente campeona olímpica de K1 eslalon Maialen Chourraut, que se declaró gran aficionada "de la Real Sociedad", recordó que se valora "mucho". "Significa que podemos sacar adelante los proyectos", expresó.



Mientras, el triatleta Mario Mola explicó que es "un orgullo y una responsabilidad muy grande el apoyo de LaLiga, por la repercusión y el alcance que tiene". "En nuestra modalidad en particular, en la que un Campeonato del Mundo se decide a lo largo de todo el año en cinco continentes diferentes con una logística muy costosa, tener el respaldo económico de LaLiga es fundamental", dijo, además de confesar que es "del Mallorca".



Por su parte, Carolina Marín coincidió con Tebas en que la relación con LaLiga beneficia "a las dos partes". "Estoy agradecida de estar unida a LaLiga. Es un placer llevar la marca de LaLiga por todo el mundo, sobre todo por Asia, donde el bádminton es un deporte muy popular", afirmó. "Mi padre siempre ha sido cien por cien culé, esa parte me la ha inculcado. Y soy del Recreativo de Huelva, aunque ahora no está en su mejor momento", afirmó sobre de qué equipos de LaLiga era.



La karateca Sandra Sánchez, "del Talavera" y con "rifirrafes" en su familia entre madridistas y atléticos, aseguró que LaLiga "abre la visibilidad del karate a todo el mundo". "Eso hace crecer nuestro deporte", reiteró.



Por último, Damián Quintero se describió como "muy futbolero", "del Barça y del Málaga". "No me pierdo LaLiga todos los fines de semana", confesó. "La relación con LaLiga supone visibilidad, además de inyección económica; permite hacer más concentraciones, más viajes, da ayudas para poder viajar a los campeonatos. Es un deporte poco expuesto en cuanto a medios, y LaLiga nos da esa exposición", finalizó.