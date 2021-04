J-Lo, H.E.R. y Foo Fighters actuarán en concierto virtual para financiar vacunas de COVID

Foto de archivo de Jennifer Lopez cantando durante la toma de posesión de joe Biden como presidente de EEUU en Washington Ene 20, 2021. REUTERS/Brendan McDermid

LONDRES, 13 abr (Reuters) - Las cantantes Jennifer López y H.E.R. protagonizarán un show especial el 8 de mayo para reunir dinero para la campaña de vacunación contra el COVID-19, luego de la recaudación del año pasado "One World - Together at Home", que presentó a estrellas como Lady Gaga desde sus casas.

"VAX LIVE: The Concert to Reunite the World" será presentado por la cantante Selena Gomez y también incluirá a la banda Foo Fighters y a Eddie Vedder, dijo el organizador Global Citizen, un grupo de defensa internacional.

El evento buscará donaciones para ayudar a inmunizar a los 27 millones de trabajadores de salud que prestan servicios en la primera línea de la pandemia y alentar a las personas a hacer campaña por un acceso justo y equitativo a las vacunas.

Global Citzen dijo en un comunicado que la recaudación de fondos solicitará a los gobiernos, corporaciones y filántropos que inviertan 22.000 millones de dólares adicionales para llevar 2.000 millones de dosis de vacunas y pruebas de coronavirus y tratamientos a los países más pobres.

(Reporte de Mike Davidson y Hanna Rantala, escrito por Alexandra Hudson. Editado en español por Lucila Sigal)