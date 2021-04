Gloria Camila vuelve a su silencio habitual tras compartir plató por primera vez con Rocío Flores

28/10/2020 Gloria Camila, en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 13 (CHANCE)



Intentando mantenerse al margen del impactante testimonio de su hermana Rocío en su serie documental, Gloria Camila reaparecía este domingo en televisión pero simplemente como colaboradora de 'Conexión Honduras'. Un programa en el que compartió plató por primera vez con su sobrina, Rocío Flores, con quien tiene una relación de lo más especial de la que ambas presumen siempre que tienen ocasión.



Muy seria, prefiere no confesar cómo fue ese momento ni tampoco qué le parece la nueva faceta televisiva de Ro que, en el momento más complicado de su vida, ha dado un paso al frente para defender a Olga Moreno y luchar porque la mujer de su padre continúe su aventura en 'Supervivientes'.



Impasible, Gloria tampoco reacciona al trailer del séptimo capítulo de la serie documental de su hermana, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en el que Rocío Carrasco abordará la muerte de su madre. En el adelanto que hemos podido ver, la joven señala que a todos se les murió la Rocío Jurado artista pero a ella se le murió su madre. Unas palabras que muchos han interpretado como un dardo a la familia Mohedano y a José Ortega Cano pero sobre los que la colombiana prefiere no pronunciarse.



En su línea, Gloria tampoco comenta qué le parece que su hermana haya revelado que lo primero que le preguntó su hija Rocío con 9 años después de 4 meses sin verla - por encontrarse en Houston acompañando a 'La más grande' en su lucha contra el cáncer - fue qué pasaría con los pisos de la tonadillera de Miami. Una pregunta un poco rara para una niña tan pequeña pero sobre la que la hija de Ortega Cano no se manifiesta.