Fútbol/Selección.- (Crónica) La selección femenina mantiene su racha con una trabajada victoria ante México

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La selección española femenina de fútbol mantuvo su buen momento y sumó una nueva victoria tras derrotar este martes a México por 3-0, en el amistoso disputado en el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella (Málaga) y con protagonismo para la delantera Nahikari García.



Tras el gran triunfo del pasado viernes ante los Países Bajos (1-0), actual subcampeona del mundo y actual campeona de Europa, España no tuvo la misma 'chispa' para superar al combinado de Mónica Vergara, que planteó otro tipo de partido y otras dificultades que incomodaron mucho más a las españolas, mejores en la segunda mitad, sobre todo cuando abrieron el marcador.



También es cierto que el seleccionador Jorge Vilda, que volvió a su más tradicional 4-3-3 tras la probatura con tres centrales ante las neerlandesas, apostó por repartir minutos y de sus teóricas 'fijas', de las que se cayó en las horas previas Patri Guijarro por una lesión muscular, sólo repitieron Marta Cardona y Aitana Bonmatí.



Estos cambios pudieron afectar algo a la creación de juego de un combinado nacional que sí mantuvo otras señas de identidad como la presión tras pérdida y el control del balón frente a una México que demostró que sus últimos resultados con pocos goles encajados no eran casualidad.



Las visitantes se mostraron ordenadas y trabajadoras y apenas concedieron a la selección española, que tuvo a la realista Bárbara Latorre como su jugadora más incisiva desde el costado derecho y la que terminó por tener la mejor oportunidad de los primeros 45 minutos con un disparo al larguero. México se pudo desplegar poco, pero cuando lo hizo llevó cierto peligro, aunque Lola Gallardo no tuvo que realizar ninguna gran intervención de mérito.



En la segunda mitad, España reaccionó sobre todo a través de los cambios introducidos por Jorge Vilda, que fue metiendo en el campo a futbolistas como Alexia Putellas, Mariona Caldentey y una Marta Cardona que revolucionó un tanto el encuentro.



Tras un aviso de Bonmatí, la extremo del Real Madrid tomó el relevo de Bárbara Latorre ofreció mucho desborde desde la banda derecha y fue la encargada de quebrar la resistencia rival en el minuto 66 con una diagonal que acabó con un disparo que no pudo detener Cecilia Santiago y que certificó que está de 'dulce' este año de cara a puerta.



El 1-0 y las variaciones en su equipo inicial hicieron algo de mella en el combinado centroamericano, que tuvo que abrirse algo más, dejando unos espacios que las locales comenzaron a aprovechar mejor para imponer la superioridad que se les presuponía y que certificó en el tramo final Nahikari García.



La delantera de la Real Sociedad estuvo cerca de hacer el 2-0 en el minuto 73 con un espléndido lanzamiento que se fue fuera por poco, y minutos después sí acertó tras un saque de esquina que 'cazó' en el primer palo con habilidad. Y con el partido ya terminando la guipuzcoana firmó su doblete tras una asistencia de Olga Carmona, que debutó con la Absoluta en los minutos finales.