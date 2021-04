Fútbol/Champions.- Previa del Borussia Dortmund - Manchester City

Guardiola quiere derribar la barrera europea en Dortmund



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El entrenador español Pep Guardiola aspira a conseguir este miércoles su primera clasificación para semifinales de la Liga de Campeones desde que dirige al Manchester City, objetivo que pasa por hacer buena en Dortmund la ventaja de la ida (2-1) frente a un Borussia alertado por la inesperada sequía goleadora de Erling Haaland.



El partido de la semana pasada en el Etihad Stadium fue tan igualado como Guardiola temía y el City ganó 'in extremis' con un gol de Phil Foden en el minuto 90, antes de que Marco Reus hubiera igualado poco antes el tanto inicial de Kevin De Bruyne en un partido algo irregular del conjunto inglés.



Doble campeón de Europa con el Barcelona, el entrenador catalán nunca ha llegado a una semifinal de Champions desde su llegada a los 'citizens' en 2016 y el Signul Iduna Park será el escenario donde derribar esa barrera o, por el contrario, alargar su penitencia un año más.



Esa presión psicológica e invisible puede ser el principal lastre para un City que se ha mostrado muy seguro durante toda la temporada y que debe aprender de las experiencias ante Monaco, Liverpool, Tottenham y Olympique de Lyon para salir airoso ante un rival que cree más en sus opciones tras el marcador de la semana pasada.



El líder de la Premier League afronta el duelo tras su sorprendente derrota liguera contra el Leeds United (1-2), que rompió una racha de seis victorias seguidas entre todas las competiciones, pero aún así no peligra su claro favoritismo en el campeonato, ya que mantiene 11 puntos de ventaja sobre su vecino United.



Por su parte, el Dortmund viene de conquistar Stuttgart (2-3), triunfo que le ha aupado al quinto puesto de la Bundesliga, y ahora aspira a dar la campanada europea ante uno de los grandes favoritos al título. Para ello está obligado a marcar y ese peso recae sobre Haaland, que acumula 495 minutos sin cantar un gol entre su club y la selección noruega. En la ida, el goleador fue bastante bien controlado por Rúben Dias y Stones, que sólo le dejaron una oportunidad, aunque demostró su importancia en la jugada del 1-1 con una gran asistencia.



Los problemas para Edin Terzic vienen en las figuras del capitán Marco Reus ni el central Mats Hummels, cuya participación es dudosa por problemas físicos, mientras que Jadon Sancho es baja segura en un Borussia que debe sujetar principalmente el poderío que exhibieron De Bruyne y Foden.



En cuanto al bando inglés, Sergio Agüero volverá a ser baja, pero Guardiola recupera en defensa a Aymeric Laporte, ya recuperado, aunque el once que dispondrá el catalán podría ser el mismo que el del Etihad Stadium, con la posible novedad de Gabriel Jesus como referencia ofensiva. FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Rodrigo, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; y Bernardo Silva.



BORUSSIA DORTMUND: Hitz; Morey, Emre Can, Akanji, Hummels, Guerreiro; Dahoud, Bellingham; Hazard, Reus y Haaland.



--ÁRBITRO: Carlos del Cerro Grande (ESP).



--ESTADIO: Signul Iduna Park.



--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones 1.