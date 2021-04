Fútbol/Champions.- Pochettino: "Si no ganamos la Champions sólo será una anécdota haber eliminado al Bayern y al Barça"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, se mostró "muy feliz" de haber conseguido el pase a las semifinales de la 'Champions League' y dijo que si al final no conquistan la Copa de Europa "será una anécdota haber eliminado al Bayern y al Barça".



"Estamos muy contentos, los jugadores merecen este crédito y hoy se lo han ganado. Hemos jugado muy concentrados, sin perder la atención y sabiendo que iba a ser un partido realmente duro. Pero por esto estoy feliz, lo han merecido los jugadores", apuntó Pochettino.



Sin embargo, el técnico argentino fue muy exigente y dijo que ahora deben dar el paso definitivo para acceder a la final. "Al final, si no ganamos la 'Champions' sólo será una anécdota haber eliminado al Bayern y al Barça", dijo Pochettino.



"Cada partido es importante y ahora nuestro siguiente partido es el domingo. Tenemos que seguir cogiendo confianza, pero por supuesto que esto que hemos conseguido ya es un gran paso para el club y para todos nosotros", indicó el técnico de los parisinos.



Además, en otras cuestiones, Pochettino aseguró que trabajaron mucho para "corregir el posicionamiento durante el partido y hacer las cosas mejor, especialmente en las bandas". "Les permitimos muchas menos aperturas. Es una pena que no anotamos, pero estamos muy contentos", incidió.



"Era normal que Kimmich y Müller, grandes jugadores, tuvieran confianza en sí mismos. Lo han ganado todo. Pero el fútbol es un deporte tan bonito, hay que luchar y no rendirse nunca. Además de eso, nosotros también tenemos calidad (...) "Extrañaba esta adrenalina cuando estaba en casa. Esta es la mayor competición de clubes, así que obviamente estaba nervioso. Por dentro, estaba hirviendo", finalizó.