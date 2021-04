Fútbol/Champions.- Modric: "Hemos trabajado ocho meses para estar en esta situación y no podemos quejarnos de cansancio"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, dejó claro que no es el momento de quejarse de "cansancio" en un momento de la temporada donde pueden optar a ganar LaLiga Santander y la Liga de Campeones, y advirtió que les espera "un partido muy exigente" este miércoles en la vuelta de los cuartos de final de la máxima competición continental ante el Liverpool.



"Estamos bien, claro que hay muchos partidos, hay un desgaste enorme y sobre todo en este momento importante hay muchos jugadores importantes fuera, pero tenemos que aguantar porque hemos trabajado ocho o nueve meses para estar en esta situación para pelear por la Liga y la Champions y no nos podemos quejar de cansancio. Tenemos que ser profesionales y ojalá que todo este esfuerzo nos ayude a ganar algo", señaló Modric este martes en rueda de prensa.



El '10' imagina "un partido muy exigente" en el que tendrán que "estar a la altura de la competición y hacer un gran partido". "Tenemos que hacer lo que hicimos en el primer partido, defender y atacar como equipo e ir a por el partido y no salir a defender el resultado, tenemos que intentar ganar", apuntó.



El madridista recordó que "cada partido es un mundo" y que "es muy difícil tener dos seguidos igual contra el mismo rival", y también restó importancia a las quejas recibidas en los últimos partidos. "Para nada lo que se dice desde fuera puede manchar nuestra historia y lo que estamos haciendo. Siempre hay muchas quejas contra nosotros, pero cuando eres el mejor del mundo es lo que pasa", zanjó.



"Es una pena lo de Lucas (Vázquez), estaba en una forma espectacular y nos ha ayudado mucho. Nos afectó mucho su lesión, estamos con él y espero que se recupere pronto y bien", indicó del percance del gallego. "Estas cosas nos unen aún más porque sabemos que necesitamos a todos los jugadores que estén a un gran nivel hasta el final de temporada. Hay muchas lesiones, pero no nos podemos quejar y nunca lo hemos hecho, es parte de nuestra profesión, aunque es jodido tenerles lesionados", reconoció.



Modric se mostró "orgulloso" de escuchar los "elogios" sobre el centro del campo que forma con Casemiro y Toni Kroos, y se refirió a su dúo con el alemán. "Llevamos muchos años juntos y seguro que es uno con los que más cómodo me he sentido jugando. Disfruto jugando con él, nos entendemos muy bien y a ver cuánto más vamos a seguir jugando juntos y disfrutando uno del otro", recalcó.



En este sentido, preguntado por su renovación, se limitó a decir que va "bien". "No puedo decir más, siempre he dicho que quiero continuar porque estoy muy contento y espero seguir el año que viene", añadió. "Estoy muy contento con mi rendimiento y mi nivel de juego, tengo que seguir así hasta final de temporada, pero compararla con otras no es el momento", remarcó sobre su estado de forma y el que ofreció en 2018 cuando ganó el 'Balón de Oro'.



El croata también felicitó a Florentino Pérez por renovar cuatro años su mandato presidencia y dejó claro que el dirigente "seguro que tiene muchas ganas de construir un gran equipo otra vez". "Siempre ha hecho grandes cosas para el Real Madrid y seguro que seguirá haciéndolo", afirmó.



"Salen muchas noticias de que jugadores van a venir o van a salir, pero no puedo entrar. Mbappé es un gran jugador, 'top', de los mejores del mundo y lo ha demostrado con su selección y en el PSG. Los grandes jugadores son siempre bienvenidos al Real Madrid, pero no me parece correcto hablar de jugadores de otros equipos, sobre todo en este momento de la temporada", sentenció tras ser cuestionado sobre la posible llegada del delantero francés el año que viene.