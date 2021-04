Fútbol/Champions.- Flick: "Tenemos que aceptar esta eliminación, hemos regalado mucho"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Bayern Múnich, Hansi Flick, dijo que deben "aceptar esta eliminación" ante el Paris Saint-Germain en los cuartos de final de la Liga de Campeones, no pudiendo revalidar el título, y destacó que "regalaron mucho" sobre todo en el partido de ida, donde perdieron 2-3 siendo "definitivo para el pase".



Este martes ganaron 0-1 con un tanto de Choupo-Moting, pero no fue suficiente para los germanos. "Normalmente, mi equipo tiene más calidad en el último tercio del campo de lo que ha demostrado en esta eliminatoria. Nos faltó ese último golpe final", indicó Flick, que echó de menos al lesionado Lewandowski.



"Tenemos que aceptar esta eliminación, hemos regalado mucho en todas las ocasiones, sobre todo en la ida. Si no nos hubieran marcado ese tercer gol ahora tendríamos el pase", añadió el técnico del Bayern, que pierde su primera eliminatoria desde que se hizo cargo de los muniqueses.



En este sentido, Flick dijo que les "hubiera gustado un resultado diferente" pero no olvidó "lo peligrosos" que son los jugadores de ataque del PSG. "Tengo que felicitar de manera especial a mi equipo a pesar de que el París Saint-Germain haya logrado avanzar. También a ellos me gustaría felicitarlos", sentenció.