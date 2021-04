Fútbol/Champions.- Conceiçao fue "insultado" por Tuchel al término del partido: "El cuarto árbitro lo escuchó"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Oporto, Sergio Conceiçao, se mostró "orgulloso" del partido realizado este martes ante el Chelsea pese a caer eliminados en los cuartos de final de la Liga de Campeones y sorprendió al revelar que Thomas Tuchel, técnico rival, le había "insultado" al final del encuentro.



"Este hombre que estaba a mi lado me insultó y el cuarto árbitro escuchó estos insultos", confesó Sergio Conceiçao sobre algo que le habría dicho Thomas Tuchel al término del partido, donde se saludaron con mucha frialdad.



Por otro lado, sobre la eliminatoria, fue claro. "Ellos marcaron dos goles y nosotros uno. No es que no tuviésemos oportunidades porque jugamos un partido fantástico. El equipo fue muy bueno interpretando la estrategia, no dejó que el Chelsea creara peligro contra jugadores de muy alto nivel", apuntó a la 'TVI' de su país.



"Estoy muy orgulloso del grupo, los jugadores y la forma en que creen en lo que trabajan. Fue uno de los mejores partidos que jugué, lo tuvo todo, no sólo en lo que fue la interpretación de la táctica sino en todo el proceso defensivo", añadió.



Conceiçao reconoció que no habían creado "muchas ocasiones claras porque el Chelsea se defendió bien y con mucha gente atrás", pero cree que no sufrieron en defensa. "Aparte de la situación que Marchesín resolvió bien al final, no tuvimos ninguna situación importante en nuestra área. Estoy muy orgulloso de mis jugadores", remarcó el técnico portugués.