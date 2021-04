Fénix y Montevideo City se juegan un boleto para medirse al 'Rey de Copas'

Fotografía del 13 de febrero del 2020 que muestra al jugador del Montevideo City Torque Franco Pizzichillo mientras patea un balón en una práctica en Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 13 abr (EFE).- Tras igualar 0-0 en el juego de ida, el Fénix y el Montevideo City Torque se jugarán este miércoles un boleto hacia el grupo B de la Copa Sudamericana, donde uno de los equipos que esperan es el Independiente de Argentina.

Además del 'Rey de Copas' -que ganó siete veces la Copa Libertadores y dos la Sudamericana-, el grupo ya tiene clasificados al Guabirá de Bolivia y al Bahía de Brasil, con el que el vencedor del duelo uruguayo debutará en fase de grupos el próximo 21 de abril como local.

Este miércoles en el Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo, a las 19.15 hora local (22.15 GMT), y con el arbitraje de Christian Ferreyra, el Fénix y el Montevideo City buscarán los goles que no pudieron convertir en el juego de ida.

Uno de los motivos de eso fue la presencia de Luis Mejía en la portería del conjunto blanco y violeta. Con una excelente tapada en el final, el internacional panameño se convirtió en figura y evitó la derrota de su equipo.

Esta vez, el meta volverá a ser titular en una escuadra donde el entrenador, Juan Ramón Carrasco, volverá a apostar por los tres delanteros, y allí podrá incluir al goleador Maureen Franco, quien no pudo estar en el duelo de ida.

En principio, el once del Fénix estará compuesto por Mejía; Jonathan Toledo, Andrés Barboza, Leonardo Coelho, Juan Alvez; Angel Rodríguez, Bryan Olivera, Agustín Alfaro; Agustín Canobbio, Maureen Franco e Ignacio Pereira.

Del otro lado, el Montevideo City Torque -filial uruguaya del Grupo City- querrá golpear como visitante para seguir de largo en la primera participación internacional de su historia.

Para ello, el entrenador, Pablo Marini, podría meter mano en el equipo y dar ingreso a Franco Pizzichillo y a Santiago Rodríguez.

De ser así, el once de los 'ciudadanos' sería con Cristopher Fiermarin, Pizzichillo, Diego Arismendi, Yonatthan Rak, Andrew Teuten, Marcelo Allende, Alvaro Brun, Santiago Scotto, Santiago Rodríguez, Gustavo del Prete, José Álvarez.

Por otra parte, el director técnico no podrá contar con Franco Maya Valiente, quien dio positivo por covid-19.