Fed mantiene composición de compra de activos pese especulación

(Bloomberg) -- La Reserva Federal de Estados Unidos mantendrá sin cambios la cantidad de deuda con vencimiento entre 7 y 20 años que compra bajo su actual programa de compra de activos, a pesar de que algunos habían especulado sobre la posibilidad de un cambio.

El Banco de la Reserva Federal de Nueva York, según planes anunciados el 10 de junio, está comprando actualmente valores del Tesoro a una tasa de aproximadamente US$80.000 millones al mes. Su último cronograma de compras, publicado el martes, mantiene ese ritmo general para el período comprendido entre el 14 de abril y el 13 de mayo. También mantiene prácticamente sin variación los montos para diferentes vencimientos.

Algunos en el mercado habían especulado sobre el potencial de un cambio en la composición de las compras tras los comentarios de la semana pasada de Lorie Logan, vicepresidenta ejecutiva de la Fed de Nueva York y gestora de la Cuenta de Mercado Abierto del Sistema.

El bono a 20 años se desvalorizó después del anuncio respecto de sus pares a 10 y 30 años, y el diferencial mariposa se extendió entre esos plazos subiendo por encima de 48 puntos básicos.

