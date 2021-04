Esther Doña vuelve al lugar en el que más feliz fue con Carlos Falcó

MADRID, 13 (CHANCE)



No es nigún secreto que Esther Doña ha pasado por unos meses especialmente complicados debido a la pérdida de su marido Carlos Falcó el pasado año en pleno confinamiento por la Covid-19. Aunque la relación con la fmailia del que fuera su marido no es del todo buena y fluída, la empresaria ha explicado en repetidas ocasiones que el Marqué sde Griñón ha sido uno de los hombres más importantes en su vida con el que ha compartido momentos de felicidad absoluta.En esta ocasión Esther quiso recordar a su marido de una forma muy especial haciendo una visita al que fue su hogar durante los últimos días de Carlos Falcó, el Palacio el Rincón. Situado en la localidad madrileña de Aldea del Fresno, Esther Doña y Carlos Falcó se dieron allí el 'sí, quiero' el 22 de julio de 2017 en una ceremonia privada y de lo más íntima a la que no acudieron los hijos del Marqués.Siempre alejada del foco mediático e intentando huir del enfrentamiento con los hijos de su marido, Esther ha utilizado las redes sociales para compartir con sus seguidores algunas fotografías muy especiales en distintas estacias de El Rincón donde, cómo ella misma reconoce, fue tan feliz. "Volviendo al lugar donde fui tan feliz, tantos recuerdos, tantas memorias..." ha escrito en Instagram.