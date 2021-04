Estados Unidos.- VÍDEO: Darias, sobre el retraso de Janssen: "Estamos expectantes y preparados para recibir la vacuna"

13/04/2021 La ministra de Sanidad, Carolina Darias (i), y la ministra de Derchos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (d), durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, a 13 de abril de 2021, en Madrid (España). Este martes el Ejecutivo se enfrenta en la Cámara Alta a preguntas de la oposición que incluyen temas como la liberalización de las patentes de las vacunas contra la COVID-19, la dimisión del ministro del Interior o los recientes datos del paro. SALUD Jesús Hellín - Europa Press



La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que España está "expectante", aunque "preparada" para recibir las 300.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Janssen previstas para este miércoles, aunque la compañía ha anunciado que va a retrasar sus entregas tras la paralización en Estados Unidos por la aparición de seis casos de trombos en personas vacunadas con su inyección.



"En relación a Janssen, Estados Unidos ha establecido una pausa. Estamos expectantes, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios está en permanente contacto con la Agencia Europea del Medicamento. Estamos preparados para recibir la vacuna", ha asegurado en la sesión de control al Gobierno en el Senado.



Pese a este posible revés en la entrega de vacunas, la ministra no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que se retrase el calendario de vacunación, asegurando que el Gobierno sigue adelante con su objetivo de inmunizar al 70 por ciento de la población española, 33 millones de personas, para finales de agosto. "Valoramos positivamente la campaña de vacunación", ha agregado la ministra.



Por otra parte, en respuesta a la senadora 'popular' Ana Camins, quien le ha acusado de hacer una "campaña sucia" contra Madrid por el cuestionamiento de sus datos epidemiológicos, la ministra ha señalado que "está en campaña", pero "la de la vacunación".



"Es evidente que usted está en campaña electoral. Esta ministra también está en campaña, en la de la vacunación, la más importante de nuestro país, es la campaña de salvar vidas. Les pido que, por una vez, no se sigan equivocando. Igual que en la vida, en política no vale todo. Rectifiquen su actitud de acoso y derribo al Gobierno", ha remachado.



