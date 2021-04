En el Día del Beso, ¡presume de labios irresistibles!

14/09/2014 Los labios suelen ser la parte del rostro a la que dedicamos menos atención y cuidados POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD MILES WILLIS



El 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso y, si hay una parte del cuerpo implicada en este gesto tan natural esta es la boca. Los labios, que siempre han sido un foco de atención y se tratan de una zona extremadamente delicada de nuestro rostro, suelen ser quizás la más olvidada a la hora de aplicar cuidados que los mantengan sanos, suaves e hidratados, algo que, además, se ha agravado con la pandemia del Covid y el uso de la mascarilla, convirtiendo a nuestros labios en los grandes olvidados.



Y es que, a pesar de que todos soñamos con tener unos labios de cine, tenerlos secos y agrietados es de lo más habitual, y más ahora con el uso continuado de la mascarilla, que acentúa esa sequedad provocando como mínimo una incómoda tirantez.



Las causas más frecuentes del mal estado de la piel de los labios son el frío, el aire, el calor, el ambiente seco, la deshidratación y una mala alimentación por falta de vitaminas A, B y C. "Todos estos factores hacen que los labios se irriten y pierdan su lubricante natural", explica Mónica Flores, dermatóloga y experta en cosmética.



Con motivo del Día del Beso, las especialistas de Clínicas Láser Fusión, Mónica y Alicia Flores, quieren aportar algunos consejos para mantener los labios bonitos y sanos en casa:



- Evita lamerte los labios a menudo, la saliva los reseca.



- Bebe mucha agua, aproximadamente 2 litros diarios.



- Mantén tus labios hidratados utilizando productos específicos para la zona, como bálsamo o cacao hidratante para olvidar de una vez por todas la sequedad y la deshidratación.



- Una vez a la semana, aplica antes de dormir una mascarilla súper hidratante de labios.



- Evita fumar



- Mantén una dieta equilibrada a base de alimentos frescos y come alimentos ricos en Vitamina B y C



- No te arranques nunca las pieles (o pellejillos) de los labios



Además, si necesitas un cuidado profesional para tus labios, las expertas han diseñado el tratamiento Labial Fusión, que sigue estos cuatro pasos: Tras una limpieza inicial, el tratamiento comienza con un peeling que arrastra con suavidad las células muertas, activa la circulación y desintoxica la zona. Después continúa con la aplicación de componentes con alta concentración de ácido hialurónico que penetran rellenando, dando volumen y tersura, y reactivando la función celular. A continuación se aplica una máscara que hidrata, oxigena, refuerza y mejora la microcirculación de los numerosos vasos capilares de la zona. Finalmente se realiza un masaje con una crema especialmente indicada para calmar, cicatrizar y suavizar los labios.